Maria Rita faz live-show com clássicos do samba e tributo a Nelson Sargento

A cantora Maria Rita, com live-show, abre a programação do Festival Sesc de Inverno, nesta sexta-feira (16/07), às 20h. Ela fará uma homenagem ao samba, interpretando clássicos do gênero. A apresentação, transmitida pelo YouTube (/portalsescrio), será um tributo a Nelson Sargento, sambista e presidente de honra da Mangueira, morto em maio deste ano, aos 96 anos. Antes do show, o Sesc RJ exibe o documentário “Nelson Sargento”, de Estevão Ciavatta. Além de Maria Rita, a programação musical traz Victor Kley (21/07), com o show “A bolha”, em que canta sucessos como “O sol”; e Emicida (25/07), que apresentará “AmarElo”, com canções do álbum homônimo vencedor do Grammy Latino de 2020 e que virou documentário da Netflix. O grupo Tiquequê, formado há 20 anos, mas que estourou na internet durante a pandemia com espetáculos musicais para crianças, apresenta live em 21/07