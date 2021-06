Festival apresenta Luiza Brina, Makely Ka, Jennifer Souza e Kristoff Silva

Kristoff Silva e Jennifer Souza se encontraram apenas uma vez para gravar o show do Festival "Meio de campo" (foto: Makely Ka/divulgação )





Dois encontros de cantores e compositores de diferentes gerações dão a tônica do festival “Meio de campo”. Sua terceira edição, on-line, será exibida nesta quarta-feira (30/6) no YouTube. Luiza Brina e Makely Ka abrem o evento, que na sequência transmitirá o show de Jennifer Souza e Kristoff Silva.









"A Lei Aldir Blanc, da qual o 'Meio de campo' é fruto, trouxe um respiro para a cena cultural. Tiramos a testa e o nariz de dentro da água. Mas ainda tenho projetos pendurados" Jennifer Souza, cantora e compositora



“Lembro-me de mim adolescente, já querendo fazer, conhecendo ‘’ (disco-manifesto de 2002 capitaneado por Makely, Kristoff e Pablo Castro). Show e disco foram um farol”, comenta Luiza Brina.





ENSAIO

O processo de construção do show do “Meio de campo” foi realizado remotamente – as duplas só se encontraram para a gravação, precedida de um único ensaio.





“A Lailah (Gouvêa, idealizadora do festival) sugeriu o repertório, inclusive que eu e Makely fizéssemos duas músicas um do outro. A curadoria dela foi tão atenta que aceitamos as sugestões, mas tocamos três de cada”, conta Luiza. Dela, foram incluídas “Tão tá”, “Garrafa ao mar” e “Oração 12”, as duas últimas de seu mais recente lançamento, “Deriva” (2020). Dele estão “Relação aberta”, “Teia” e “A feira”.





Como os dois são violonistas, resolveram fazer juntos as vozes e os violões. “Mandei um vídeo tocando as minhas músicas, e Makely as dele. Cada um fez os arranjos em casa. Depois de muita conversa, isso funcionou superbem”, conta Luiza. O show terá o momento solo de cada um, formato mantido para a apresentação de Jennifer e Kristoff.





Jennifer Souza incluiu no repertório canções inéditas que estarão em seu próximo álbum, “Pacífica pedra branca”, com lançamento previsto para setembro. Além da canção-título, ela interpretou “Bird”, a única em inglês deste trabalho. O disco, previsto para 2020, foi adiado, obviamente, em decorrência da pandemia.





Finalizado há poucas semanas, terá lançamento digital no Brasil pela Balaclava Records, em vinil e CD no Japão pelo selo Disk Union, e apenas em vinil na Europa e nos Estados Unidos pelo selo 180g.





A pandemia, diz Jennifer, afetou demais sua produção. Mas a cantora e compositora vê um lado positivo no isolamento. “Por estar em casa, fechada, o tempo das coisas mudou. Tem gente de outras profissões que ficou mais sobrecarregada. Para mim, que estava parada, isso refletiu na criação. Neste ano e meio, tive picos produtivos, principalmente no início, quando fiquei com a criatividade mais aguçada. O repertório de ‘Pacífica pedra branca’ estava pronto desde 2019. Compus (durante o isolamento social) umas 20 músicas, que estarão em meu terceiro disco solo”, comenta.









Luiza Brina conta que, adolescente, já curtia a música de Makely Ka e Kristoff Silva (foto: José de Holanda/divulgação )

Por outro lado, a artista ficou muito tempo sem trabalho. “Houve pontos positivos, como evolução tecnológica, aceleração da maneira de trabalhar, esta forma híbrida que pode levar a arte para outros lugares. Agora, a coisa da remuneração ficou muito difícil. A Lei Aldir Blanc, da qual o 'Meio de campo' é fruto, trouxe um respiro para a cena cultural. Tiramos a testa e o nariz de dentro da água. Mas ainda tenho projetos pendurados, embora tenha conseguido retomar o disco e finalizá-lo. Tudo está ainda muito incerto.”





PLANOS

Tais incertezas afetaram a banda Moons, da qual Jennifer é uma das integrantes. Lançado no final de 2019, o terceiro álbum do sexteto, “Dreaming fully awake”, foi bem recebido, mas todos os planos para 2020 acabaram abortados.





“Estávamos com muita coisa engatilhada, mas não conseguimos fazer nada. O disco foi lançado nas plataformas e só”, conta Jennifer.





O grupo, cuja sonoridade transita entre o jazz, o folk e o rock, já tem encontro marcado. No final de julho, os músicos voltam a se reunir para dar início a uma série de imersões e começar a trabalhar o próximo álbum.





“MEIO DE CAMPO”

Shows on-line nesta quarta -feira (30/6), no YouTube ( www.youtube.com/c/festivalmeiodecampo ).

Às 20h, Luiza Brina e Makely Ka. Às 21h, Jennifer Souza e Kristoff Silva.