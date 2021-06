Cantor americano Lorenzo Thompson é o destaque do 'Rota do blues festival'

Lorenzo Thompson será acompanhado pelo grupo mineiro Bruno Marques Band (foto: JP Sofranz/Divulgação)

De volta aos palcos, agora em versão on-line, o "Rota do blues festival" será realizado neste domingo (27/06), às 16h, diretamente do Teatro Sesiminas, em Belo Horizonte. A atração internacional é o norte-americano Lorenzo Thompson, que veio de Chicago especialmente para participar do projeto.





Além dele, que será acompanhado pela Bruno Marques Band, apresentam-se os grupos The Lee Gang, de Pedro Leopoldo, The Headcutters, de Santa Catarina, e Audergang, de Belo Horizonte.





INTERCÂMBIO





Criado em 2014, o festival se expandiu de Belo Horizonte para oito estados e 27 cidades brasileiras. A ideia surgiu porque Bruno Marques não se conformava em ver Minas Gerais de fora das turnês das estrelas do blues que se apresentavam no país.





“O primeiro artista que convidamos foi o gaitista norte-americano Lurrie Bell. O show foi realizado na Stonehenge, casa onde estreamos o projeto”, relembra.





Quinze músicos norte-americanos já participaram do “Rota do blues”, informa Bruno. “Também trouxemos artistas da Espanha, Itália e Argentina, além de vários brasileiros que se destacam no cenário nacional.”





Lorenzo Thompson ficou seis dias em Belo Horizonte para trabalhar no show com a Bruno Marques Band. “Durante o projeto, monto a banda para acompanhar artistas que geralmente vêm sozinhos dos Estados Unidos, pois não dá para trazer o grupo completo deles”, diz o produtor.





Nesta edição, além de Lorenzo Thompson, outro convidado especial é Otávio Rocha, guitarrista do Blues Etílicos, grupo carioca criado em 1985.





O guitarrista Auder Jr., líder da banda Audergang, que levanta a bandeira do blues autoral em Minas, diz que o festival ajudou a consolidar o cenário desse gênero em BH. Ele conta que preparou “repertório 90% autoral” para amanhã, com canções dos quatro discos lançados pela banda em seus 14 anos de estrada.





Um dos destaques da Audergang será “Mineiro e blueseiro”, cantada em português. Essa música foi gravada no disco lançado em 2011, que contou com a participação de Cláudio Venturini e Affonsinho.



Audergang vai apresentar repertório autoral no ''Rota do blues'' (foto: JP Sofranz/Divulgação)



CHICAGO A banda catarinense The Headcutters se dedica ao blues propagado nos anos 1950 e 1960 em Chicago. Criado em 1999, o grupo reúne Joe Marhofer (harmônica e vocal), Ricardo Maca (guitarra e vocal), Johnny Garcia (baixo) e Leandro Cavera (bateria).





A música americana dos anos 1929 influenciou a The Lee Gang, que trabalha as raízes do blues, country, jazz e folk. O grupo se dedica à sonoridade característa da área rural dos EUA, com violão, banjo, baixo ukulele, kazoo, washboard e jug. A banda mineira é formada por Ana Cristina Miranda, Lisandro Ruas e Tércio Patrocínio.





“ROTA DO BLUES FESTIVAL”

Domingo (27/06), às 16h. Com Lorenzo Thompson e Bruno Marques Band, The Headcutters, The Lee Gang e Audergang. Link de acesso no canal oficial do Rota do Blues no YouTube. O evento será transmitido também pelo Canal Universitário de BH (12/Net).

O guitarrista Bruno Marques, idealizador e produtor do projeto, diz que o festival tem o objetivo de divulgar o blues e promover o intercâmbio cultural entre artistas americanos e de outros países.