Peças do projeto on-line 'Entre homens' discutem a violência homofóbica

Peça "Conectados" aborda o jogo de aparências por trás de aplicativos de namoro disponíveis na internet (foto: Projeto Entre Homens/divulgação)





Neste Dia do Orgulho LGBTQIA+, estreia a temporada virtual do projeto “Entre homens”, com duas montagens cariocas que remetem à luta contra o preconceito e conflitos envolvendo a homofobia. Dirigidas por Cesar Augusto, “Por amor” e “Conectados” ficarão em cartaz até domingo (4/07), com transmissões no YouTube.

“Eu me sinto honrado de poder contribuir para a causa, falando sobre questões que ainda são muito necessárias e urgentes. Stonewall é um marco da representatividade LGBTQIA . Espero que ‘Entre homens’ possa contribuir com essa luta, que ainda nem chegou à metade. Enquanto houver opressores e oprimidos, estou aí para lutar”, afirma Cesar Augusto, de 55 anos.





CHECHÊNIA “Por amor” surgiu após o dramaturgo Rogério Corrêa se deparar com a notícia de que a polícia da Chechênia incentivava pais a manterem filhos homossexuais em campos de concentração. Documentário mostrou que homens gays são vítimas da política de extermínio daquele país islâmico.

Na trama, um autor homossexual brasileiro, espantado com o noticiário, tenta escrever sobre o assunto de forma impactante, buscando mudar aquela realidade.

“No fundo, o escritor percebe que os campos de concentração à moda nazista estão sendo construídos para manter o status quo masculino, independentemente da orientação sexual. Isso é um absurdo no mundo atual, mas, ao mesmo tempo, está acontecendo bem aqui na nossa frente”, afirma Cesar Augusto.

O diretor diz que “Por amor” está também ligada à polêmica “cura gay”, tratamento psicológico defendido por segmentos conservadores que chegou a ser proposto no Congresso Nacional. Cesar Augusto chama a atenção para a violência imposta diariamente ao homossexual – independentemente de ser homem, mulher ou trans – pelo fato de ele não se encaixar no modelo de orientação sexual vigente.

Em 2020, o diretor experimentou o formato on-line em “Por amor”, montagem protagonizada pelo ator Isaac Bernat. Nesta nova temporada, o diretor pretende aprofundar a experiência digital: o público vai acompanhar o registro da encenação por meio da plataforma Zoom, transportada para o YouTube.

A proposta visa manter a essência do teatro, explica Cesar Augusto. “O que traduz o gênero do fantástico ou do drama teatral é o aqui e o agora”, defende.





APLICATIVOS A outra peça, “Conectados”, trata da relação de um jovem nigeriano com um brasileiro de

40 anos via aplicativos de paquera. Tabus que envolvem a relação gay são o pano de fundo da trama. Além de abordar duas realidades totalmente distintas, a peça discute as possibilidades e os perigos dos encontros pela internet.

“É um jogo de aparências. Aparentemente, existe comunicação efetiva nesses aplicativos, da atração e da aproximação. Ao mesmo tempo, há uma contradição, pois são totalmente distintos os universos do jovem nigeriano e do homem maduro no Brasil. Com que línguas eles falam? Falam sobre o quê? Quais são as culturas? Quais são os tabus? Isso subverte toda a ideia de comunicabilidade e representação”, aponta Cesar Augusto.

A possibilidade de explorar o universo on-line facilitou a produção de “Conectados” em meio à pandemia e ao isolamento social. “A gente percebeu que dava até para ganhar com essa adaptação (em relação ao palco) ao levarmos o espetáculo para o território remoto, esse lugar da internet”, afirma o diretor.





PROJETO “ENTRE HOMENS”





Desta segunda-feira (28/06) a

domingo (4/07), às 21h. Classificação: 18 anos. Transmissão no canal do YouTube Entre Homens Online.





“POR AMOR”

l Dramaturgia: Rogério Corrêa

l Direção: Cesar Augusto

l Com Isaac Bernat





“CONECTADOS”

l Dramaturgia: Rogério Corrêa

l Direção: Cesar Augusto

l Com Márcio Nascimento, Alexandre Mitre, Thadeu Matos e Lucas Popeta