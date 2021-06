Sabará realiza 'censo cultural' e cadastra agentes e grupos artísticos

O filme mais recente de Higor é o "Impermeável Pavio Curto" (2018), que foi selecionado para mais de 30 festivais e mostras, entre eles o 20° Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte – onde foi premiado como melhor filme na Competitiva Minas –, 51º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro – recebeu o Prêmio Zózimo Bulbul – e no 4° MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco, também escolhido o melhor filme.

Higor já ofereceu oficinas de cinema para alunos da rede pública e, para ele, esse cadastro é de grande importância.



“O censo irá descobrir vozes jovens nas periferias da cidade e através de incentivos eles poderão contar suas próprias histórias, buscando reconfigurar o imaginário coletivo através de suas artes representativas junto e com pessoas à margem das grandes metrópoles, nas periferias. A cultura molda a identidade da região”, pontua o cineasta, que fez toda a produção do curta em General Carneiro, bairro em que mora.

“'O Impermeável Pavio Curto' foi filmado com elenco majoritariamente negro, assim como eu, onde mesclo atores profissionais com amadores aqui da cidade. O censo vai ser legal para descobrir quem são os agentes, os profissionais, esses coletivos e mapear essas pessoas para criarmos, também, uma rede de apoio no setor, mas, principalmente, que a gente consiga concorrer de forma justa e digna a editais culturais para vários setores”, ressalta Higor.

Assim como o trabalho de Higor, a prefeitura quer descobrir onde estão os demais artistas sabarenses. O cadastro vale para grupos artísticos (bandas musicais, companhias de teatro, companhias de dança), agentes culturais (pessoas físicas) e espaços culturais (coletivos, associações, entidades).





Qualquer segmento artístico pode se cadastrar até 15 de julho (foto: Prefeitura de Sabará/Divulgação) Cadastro pode abrir oportunidades

Segundo o secretário municipal de Cultura, André Alves, o levantamento tem como objetivos identificar nomes e atividades e coletar números da cultura local para criar um banco de dados com informações que irão subsidiar as decisões e orientações de políticas públicas voltadas para o setor.



“Essa é a nossa principal fonte de dados culturais de Sabará e a nossa base para a construção do mapa cultural da cidade, que será lançado ainda este ano”, pontua o secretário.

Além disso, é por meio do cadastro que todos os envolvidos com a cultura da cidade poderão participar não só da Lei Aldir Blanc, mas também de diversos editais municipais. Mesmo aqueles que já participaram de algum chamamento público devem realizar o cadastro.

Para mais informações, a Secretaria Municipal de Cultura disponibilizou os números (31) 3671-1780 / 3672-7682.