Mostra ''Teatro na tela'', com Yara de Novaes, começa nesta quarta

(foto: Murilo Basso/Divulgação)

A mostra "Teatro na tela", evento nacional on-line idealizado pela Cia. Pierrot Lunar, começa nesta quarta-feira (16/06) e segue até 22 de junho trazendo experimentações de artistas da cena brasileira (Rio de Janeiro, Minas e São Paulo). São 12 criações – obras inéditas e adaptadas para o universo digital. As transmissões ao vivo serão diárias, em horários variados, no YouTube e Instagram da trupe. Na abertura hoje, tem bate-papo, a partir das 19h, com artistas que vêm realizando experimentos digitais, como a mineira Yara de Novaes (SP – Grupo 3 de Teatro), Eduardo Moreira (MG – Grupo Galpão), Giordano Castro (PE – Magiluth)

e Ivam Cabral (SP – Satyros).





As 12 criações têm temáticas diversas, entre elas questões raciais e de identidade, discussões sobre crimes ambientais (barragens), imigração e desafios da comunicação em tempos digitais. Também estão em pauta as relações humanas e subjetividades no contexto da pandemia. As obras estão divididas nas seguintes categorias: “Na tela” (seis espetáculos de até 15 minutos), “Tela a tela” (três espetáculos de até 30 minutos) e “Palco na tela” (três espetáculos teatrais que foram concebidos originalmente para o palco e gravados antes da pandemia, no teatro, na rua ou em espaço alternativo). Transmissão e informações em @espacoabertopierrot e http://www.youtube.com/ciapierrotlunar.