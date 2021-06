Celebração do cinema nacional reúne filmes protagonizados por Paulo Gustavo

MINHA MÃE É UMA PEÇA 3 (foto: Daniel Chiacos/Divulgação)

O cinema nacional será homenageado nesta semana. Os canais Megapix e Telecine se juntam para exibir filmes brasileiros de sucesso a partir desta segunda (14/06), com programação até domingo (20/06). Comemorado em 19 de junho, Dia do Cinema Nacional, que faz tributo à data em que as primeiras imagens em movimento foram registradas no Brasil pelo ítalo-brasileiro Afonso Segreto, considerado o primeiro cinegrafista e diretor do país, enquanto estava a bordo de um navio que chegava à Baía de Guanabara. Hoje, o especial começa no Megapix, a partir das 19h, com o filme “De pernas pro ar 3”, comédia que levanta discussões importantes como feminismo e sororidade de uma forma leve e divertida. Títulos sobre a biografia de cantores famosos, entre eles Simonal, também estão na lista. Dona Hermínia, a eterna personagem de Paulo Gustavo, vítima de COVID em maio, é a estrela de quinta (17/06) com todos os títulos da trilogia “Minha mãe é uma peça”. A seguir, a programação completa: