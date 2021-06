'I may destroy you' domina premiação da TV britânica

Michaela Coel, autora da minissérie "I may destroy you", que saiu consagrada do Bafta (foto: Peacock/Divulgação)





A Academia Britânica de Artes da Televisão e Cinema realizou a cerimônia de premiação do Bafta TV 2021 no último domingo (06/06), reconhecendo os destaques do ano na televisão do Reino Unido e do mundo. O principal prêmio da noite (de melhor série dramática) ficou com a produção “Save me too”.





“The crown”, a outra favorita na categoria, bateu na trave pela quarta vez e segue sem conquistar o principal prêmio da TV britânica. “Save me too” conta a história de Nelly, um homem que faz de tudo para encontrar a filha desaparecida.





Embora “Small axe”, de Steve McQueen, tenha sido o título com o maior número de indicações e tenha recebido cinco prêmios, o grande destaque da noite foi “I may destroy you”, de Michaela Coel, produção original da HBO/BBC One. A minissérie venceu as categorias de melhor atriz, roteiro e direção (Coel e Sam Miller). “I may destroy you” acompanha Arabella, uma influencer digital que se torna escritora e busca reconstruir sua vida após ser abusada sexualmente.





"Save me too" levou o prêmio de melhor série dramática, derrotando "The crown" (foto: HBO/Divulgação)

Entre os programas de comédia, o grande vencedor foi “The Big Narstie Show”, atração de entrevistas que já recebeu famosos como Ed Sheeran, o excêntrico craque do basquete Dennis Rodman e, nessa última temporada, o indicado ao Oscar Riz Ahmed. O programa estreou em 2018 e é apresentado desde então pelo rapper britânico Big Narstie e pelo comediante Mo Gilligan.