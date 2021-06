'The little prince(ss)' mostra amizade entre crianças reprovada por adultos

Cena de "The little prince(ss)", sobre criança não binária e sua amizade ameaçada (foto: DISNEY/DIVULGAÇÃO)

Gabriel é um garoto sino-americano de 7 anos que tem total apoio dos pais para sua paixão, o balé clássico. Fica amigo de Rob, colega chinês que acabou de entrar na escola. A amizade encontra um empecilho: o pai de Rob estranha o comportamento de Gabriel. Gabriel é um garoto sino-americano de 7 anos que tem total apoio dos pais para sua paixão, o balé clássico. Fica amigo de Rob, colega chinês que acabou de entrar na escola. A amizade encontra um empecilho: o pai de Rob estranha o comportamento de Gabriel.





“The little prince(ss)” integra o lançamento da primeira edição do Launchpad: Uma coleção de curtas. O programa, da Disney, reúne seis curtas-metragens dirigidos por jovens diretores selecionados entre 1,1 mil candidatos. A partir do tema “Descoberta”, foram desenvolvidos filmes que têm como marca a diversidade – e ela inclui tanto a temática quanto os próprios realizadores.





Além do curta sobre Gabriel, dirigido pelo chinês Moxie Peng, a coleção apresenta “American Eid”, de Aqsa Altaf; “O jantar está servido”, de Hao Zheng; “Encarando meus segredos”, de Anna Marie Pace; “Seja um tigre”, de Stefanie Abel Horowitz; e “O último dos chupacabras”, de Jessica Mendez Siqueiros. Todos estão disponíveis na plataforma Disney+.





AVANÇO

A diversidade, seja de gênero, étnico-racial ou religiosa, pauta o Launchpad (plataforma de lançamento, em português). “É incrível ter um personagem não binário, especialmente sino-americano, em uma plataforma tão grande. Nós, trans e queer, sempre estivemos aqui, mas por longo tempo não tivemos nossas histórias contadas. Sinto que nosso tempo chegou, estamos orgulhosos e queremos mostrar o mundo para as novas gerações”, afirma Moxie Peng.





A história de Gabriel é baseada na própria história do realizador. Nascido em Hunan, China, e hoje radicado em Nova York, Moxie Peng é uma pessoa não binária. "Quando criança, eu era feminino. Aos 5 anos, tive um grande amigo, um vizinho, que gostava de esportes. O pai dele não gostava de mim porque era quieto e adorava filmes de princesa. Certo dia, ele foi até meu pai e disse que eu tinha de ser 'consertado'. Fiquei muito triste, mas meu pai ficou ao meu lado e desde então me mostrou que não preciso me encaixar nas expectativas dos outros."





“The little prince(ss)” foi rodado nos EUA durante a pandemia. A equipe chegou a Kalo Moss, o garoto que interpreta Gabriel, após uma seleção nacional. “Fizemos duas entrevistas com ele e vimos que mesmo só tendo 7 anos, entendia a história”, afirma Moxie Peng.





O Launchpad é uma incubadora. Todos os selecionados para o programa da Disney passam por imersão de 12 meses para produzir um curta – incluindo aulas com roteiristas e diretores do American Film Institute e imersões nos estúdios Disney, em Burbank, na Califórnia.





INSCRIÇÕES

A segunda temporada do programa recebe inscrições até sexta-feira (11/6), pelo site launchpad.disney.com. Destinam-se a diretores e roteiristas. O tema é “Conexão”. Podem participar pessoas de todo o mundo com mais de 21 anos que possuam visto de trabalho nos EUA.





“Estamos abertos a qualquer história, desde que os realizadores apresentem uma visão original e estejam aptos a se comunicar com a nossa audiência. A Disney está atenta às mudanças do público e ao que as pessoas querem ver na tela. Começando com o Launchpad, esperamos chegar a outros projetos de filmes e séries”, comenta Mahin Ibrahim, diretora de diversidade e inclusão da Disney.





LAUNCHPAD: UMA COLEÇÃO DE CURTAS

Os seis filmes estão disponíveis na Disney