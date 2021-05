Documentário alerta para a importância de teste do pezinho mais completo

(foto: Globoplay/DIVULGAÇÃO)







Théo, de 5 anos, tinha tudo para ser uma criança como as outras, mas ele não senta, não anda e não fala. Desde os cinco meses, ele não firmava o pescoço nem segurava brinquedos. Depois de muitos exames e consultas, o diagnóstico apontou paralisia cerebral. Uma doença que não metaboliza as proteínas fazia o menino perder neurônios. Mas uma simples gota poderia ter transformado a vida e o futuro dele, assim como de tantas outras crianças. A história de Théo é o fio condutor do documentário “Uma gota de esperança”, disponível no Globoplay.





Atualmente, o teste do pezinho aplicado pelo SUS rastreia apenas seis das 50 doenças raras que poderiam ser identificadas nos primeiros dias da criança. Projeto de lei que amplia esse rastreamento foi aprovado pelo Senado, na semana passada, e aguarda sanção do presidente da República. O teste do pezinho mais completo está disponível em clínicas particulares, mas poucas pessoas têm conhecimento da diferença de amplitude de diagnóstico. Foi o que ocorreu com a jornalista Larissa Carvalho, mãe de Théo. A história de Larissa e Théo viralizou na internet. Em depoimento comovente, ela disse que matou os neurônios do próprio filho. E que o fez por pura ignorância.





“Théo fez o teste do pezinho. Só que ninguém me contou e possivelmente quase ninguém sabe que esse teste feito no posto de saúde com as primeiras vacinas é um dos mais pobres do mundo e só rastreia seis doenças. Ninguém me falou que na rede particular há uma versão ampliada. Um exame da rede particular teria salvo o meu filho da cadeira de rodas”, desabafa Larissa. Ela nem pensa mais se o quadro de Théo pode ser revertido. Sua luta é para que a história do menino ajude a evitar que as cerca de 5 mil crianças que nascem no Brasil todos os anos com doenças raras, que poderiam ser detectadas pelo teste do pezinho mais completo, tenham sequelas para o resto da vida.

“COPA HOTEL”

SEGUNDA TEMPORADA





A série “Copa Hotel” (2013), dirigida por Vicente Amorim e Johnny Araújo, chega à segunda temporada nesta segunda (10/5), às 23h, no Canal Brasil. Ambientada em Copabacana, a atração dá prosseguimento à história de Frederico (Miguel Thiré), brasileiro que passou muito tempo no exterior e, de volta ao país, precisa assumir o hotel de seu falecido pai. Na nova leva de episódios, Fred tem planos mais ambiciosos para o empreendimento. No âmbito amoroso, ele também promete mudanças: decide assumir um relacionamento sério. O problema é que Maria (Maria Ribeiro) decide ir embora após descobrir que Fred tinha um caso com Antonia (Fernanda Nobre).

MULHERES NO AUDIOVISUAL

INSCRIÇÕES





O Cabíria Prêmio de Roteiro recebe inscrições até 15 de junho, que podem ser feitas no site www.cabiria.com.br. A iniciativa, que estimula o protagonismo de mulheres no audiovisual, ampliou a categoria série documental, contemplando outros formatos de não ficção. São quatro modalidades: roteiro do piloto de não ficção, roteiro de longa de ficção, argumento de longa de ficção infantojuvenil e roteiro do piloto de série de ficção. Os roteiros e argumentos inscritos precisam ter ao menos uma protagonista feminina e ser de autoria de roteiristas mulheres, podendo haver coautor de outra identidade de gênero. A temática é livre.

“GAME OF THRONES”

10 ANOS





Em homenagem aos 10 anos da estreia de “Game of thrones”, Indira Nascimento lembra acontecimentos que deram início à produção, o começo da série e os desdobramentos dela em “Datas”, atração desta segunda- feira (10/5), às 22h, no Like. A guerra épica travada pelo trono de Westeros começou em 8 de maio de 2011 e ficou oito anos no ar. Com sua trama shakespeariana de disputas sangrentas de poder e magia, “Game of thrones” conquistou cada vez mais fãs. Foi tão impactante que acabou mudando para sempre o conceito de série de televisão. David Benioff e D.B. Weiss, as duas cabeças pensantes por trás do seriado, convenceram George R.R. Martin a transformar sua série literária “As crônicas de gelo e fogo” em produção de TV.

“TURMA DA ROBÓTICA”

NOVOS EPISÓDIOS





A série “Turma da robótica” chega à terceira temporada com novo formato. Vai mostrar como a inovação e a robótica na educação se conectam ao mundo do trabalho, com impacto na solução de problemas reais da sociedade. A produção estreia nesta segunda (10/5), às 22h, no Futura. Nos 13 episódios, “Turma da Robótica” sai da sala de aula e ganha o mundo. Agora, além de explorar a inovação na educação, vai demonstrar a aplicabilidade da robótica e como jovens com experiência nesse universo já têm um diferencial no seu futuro profissional. O programa de hoje traz a equipe Francodroids, do Liceu Franco-Brasileiro, no Rio de Janeiro, que criou um coletor menstrual para astronautas.

“KISSTORY”

SEGUNDO SEMESTRE





O canal A&E anuncia para o segundo semestre a estreia de “Kisstory” no Brasil. O especial da franquia “Biography” celebra os 50 anos do Kiss, uma das bandas mais icônicas do pop, contando as histórias por trás do fenômeno musical que surgiu na década de 1970. Depois do sucesso de “As nove vidas de Ozzy Osbourne”, exibido em março, o canal aposta agora no documentário dirigido por D. J. Viola, que conta com o apoio dos fundadores do Kiss, Paul Stanley e Gene Simmons.





Com mais de 100 milhões de álbuns vendidos e há cerca de 40 anos na estrada, a banda apresenta a própria visão a respeito de sua trajetória. Com gravações originais, filmagens caseiras, histórias de backstage e imagens especiais, o filme busca oferecer alguma novidade sobre a trajetória do Kiss – do sucesso meteórico a problemas com drogas e álcool dos músicos nos anos 1980, além da volta ao topo das paradas na década de 1990.