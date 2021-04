'Mundo Bita' manda para o Spotify canções sobre vacina, adoção e chupeta

Milton Nascimento é o astro do desenho animado "O amor da adoção" (foto: Mr.Plot/reprodução)



A criançada que está consumindo desenhos animados durante o isolamento social em decorrência da pandemia agora tem a opção de curtir as músicas do “Mundo Bita” por meio do streaming. Isso porque a produtora e estúdio Mr. Plot disponibilizou o álbum completo de “Bita e o Nosso mundo 2” no Spotify.

Entre as canções estão “Hora de tomar vacina”, bem apropriada ao momento atual; “O amor da adoção”, parceria com Milton Nascimento, que foi adotado por Lila e Josino Brito Campos e adotou o jovem Augusto Kesrouani Nascimento; e “Todo mundo chora”.

Vacinação faz parte do repertório musical do "Mundo Bita" (foto: Mr.Plot/reprodução)

As músicas foram pensadas a partir de pedidos de pais e mães que desejavam apresentar para os pequenos, por meio dos personagens, temas mais abrangentes do ponto de vista emocional, abrindo espaço para conversas sobre sentimentos, diferenças culturais, adoção, saudade, direitos iguais e amizade.

“Adoramos essa sinergia que construímos a cada dia, com tanta atenção. Esperamos contribuir para uma fase importante do desenvolvimento das crianças”, afirma Chaps Melo, cantor e compositor do “Mundo Bita”.

Ele conta que a inspiração para criar a música “Querida chupeta, bye-bye”, por exemplo, veio de sua experiência pessoal com a filha mais velha, Bebel. “Criei a história do jacaré que morava pertinho de casa e adorava ganhar chupetas de presente. Marcamos um passeio e Bebel deixou a dela nas margens do rio. Peguei e descartei sem ela perceber. Até hoje Bebel pensa que fez a alegria do animal”, revela.

O clipe “O amor da adoção”, parceria com Milton Nascimento, apresenta a história de Flora, que conheceu os pais no orfanato. Até o cantor virou personagem do “Mundo Bita”.

“Compus a música já pensando no Milton, que, além de ser nosso padrinho, foi adotado e tem um filho adotivo”, explica Chaps Melo.

A Mr. Plot se juntou à Sociedade Brasileira de Pediatria e à Pfizer para incentivar a vacinação infantil. A letra da música “Hora de tomar vacina” lembra que a temida agulhinha é sinônimo de cuidado, proteção e saúde. (Estadão Conteúdo)