O vestido verde de Jennifer Lopez e a origem do Google Imagens

O Google Imagens se tornou uma parte do nosso dia a dia por facilitar a busca por imagens no site, mas você sabia que a cantora e atriz Jennifer Lopez inspirou os CEOs da Google na criação dessa ferramenta? se tornou uma parte do nosso dia a dia por facilitar a busca por imagens no site, mas você sabia que a cantora e atrizinspirou osda Google na criação dessa ferramenta?





O serviço foi criado após o alto número de pesquisas na internet pelo “vestido verde da Versace” que Jennifer usou na noite da 42ª edição do Grammy Awards, em 2000. Conforme o CEO da Google, Eric Schmidt, que já trabalhava na empresa naquela época, o site bateu o recorde até então de número de buscas.

Porém, naquela época, quem fazia uma pesquisa no Google era direcionado para artigos que continham aquelas palavras. Ou seja, caso você procurasse “vestido verde da Versace Jennifer Lopez Grammy”, as opções que apareciam eram, muitas vezes, endereços com postagens que tinham apenas textos e não mostravam a foto da roupa da cantora.





“As pessoas queriam mais do que apenas texto. Isso ficou claro pela primeira vez após o Grammy Awards 2000, ocasião em que Jennifer Lopez usava um vestido verde que, bem, chamou a atenção do mundo”, disse Schmidt em um artigo para o site Project Syndicate, postado em 2015.

Em 2019, a Versace fez uma releitura do vestido verde da JLo (foto: D.A.Press)



Por causa dessa situação, os funcionários da Google pensaram em uma ferramenta que facilitasse a pesquisa e que os internautas ficassem satisfeitos com o resultado. "Mas não tínhamos como garantir aos usuários exatamente o que eles queriam: JLo usando esse vestido. Com isso, o Google Imagens nasceu", explicou Eric.





Mas JLo quase não usou o vestido...

Em 2019, a atriz publicou um vídeo em seu canal no YouTube em que conta sua versão dos fatos. Jennifer disse que, na noite do Grammy, teve de escolher entre dois vestidos: uma peça branca e o famoso vestido verde da Versace.





Conforme JLo, a equipe disse para a cantora usar o vestido branco porque o vestido verde já havia sido usado três vezes. Aliás, a estilista Donatella Versace, que desenhou o vestido, foi uma das pessoas que usou o look antes de Jennifer no Grammy.





Mas, assim que a cantora colocou o vestido no corpo, ela soube que aquele era o look ideal. “Esse é o vestido”, disse em ênfase. “Era maravilhoso!”, completou.





Apesar do espetáculo que vimos no tapete vermelho, Jennifer contou que estava preocupada se a roupa poderia deixar suas partes íntimas à mostra em razão do decote que era muito cavado. Por isso, a cantora usou fita adesiva nos seios para grudar na pele e no vestido





“Todo mundo estava com o mesmo pensamento: ‘Esse vestido vai abrir?’. E eu acho que aquilo era fascinante para as pessoas. Mas nunca teve uma chance (de abrir), eu estava muito segura disso”, explicou no video.





A fascinação pelo vestido foi instantânea. Assim que chegou ao tapete vermelho, JLo relata que ouviu cochichos e muito barulho mas custou a perceber que era por causa do look. “Os flashes vinham de uma maneira que não era comum. Tinha uma conexão maior ali e eu estava ‘o que está acontecendo?’. Eu não tinha ideia (de que a excitação) era por causa do vestido”.





Assim que Jennifer postou o vídeo sobre o vestido verde no Twitter, o perfil oficial da Google respondeu com uma imagem de um cartão de apresentação com “Jennifer Lopez: Chefe do Departamento de Inspiração do Google Imagens”. “Onde nós devemos mandar um desses?”, escreveu a plataforma no Twitter.

Where should we have these sent? %uD83C%uDF3F pic.twitter.com/mZvrQXIw3m %u2014 Google (@Google) April 19, 2019



Um ícone recriado

Quase 20 anos depois do Grammy de 2000, a estilista Donatella Versace recriou o vestido verde para a Semana de Moda de Milão. Na ocasião, Jennifer subiu na passarela como modelo e deixou todos encantados.