Zuenir Ventura 'inaugura' o Sempre um Papo Itabira nesta quarta-feira

O primeiro convidado do, projeto literário que estreia na cidade mineira, é. O escritor e jornalista faz avant-premiére do livro “Minhas histórias dos outros”, em edição revista e ampliada, editado pela Companhia das Letras. Um dos destaques é a entrevista que o itabirano Carlos Drummond de Andrade concedeu a ele. Oserá nesta quarta-feira (14/4), às 19h, com acesso gratuito e transmissão no YouTube , Instagram e Facebook do projeto. A mediação é de Afonso Borges. No livro, Zuenir recorre a recordações de amigos, cadernos de anotação e consultas a jornais e revistas para preencher as lacunas da memória e falar de Betinho, Nelson Rodrigues, Brizola, Darcy Ribeiro, Carlos Drummond, Carlos Lacerda, João Goulart, Leon Hirszman e quatro Antônios geniais: Houaiss, Callado, Candido e Jobim.