Saiba quem são os atores escolhidos para a nova temporada de 'The crown'

A atriz Elizabeth Debicki assume o papel da princesa Diana no quinto ano da série (foto: Alberto PIZZOLI/AFP)

Se tudo correr como previsto, a quinta temporada de “The crown” começará a ser gravada em Londres, no próximo mês de julho. Com lançamento somente em 2022, o novo ano da saga dos Windsor terá um também novo elenco: Elizabeth Debicki como a princesa Diana; Dominic West como o príncipe Charles; Imelda Staunton interpretando a rainha Elizabeth e Lesley Manville como a princesa Margaret. Se tudo correr como previsto, a quinta temporada de “” começará a ser gravada em Londres, no próximo mês de julho. Com lançamento somente em 2022, o novo ano da saga dos Windsor terá um também novo elenco:como a princesa Diana; Dominic West como o príncipe Charles; Imelda Staunton interpretando a rainha Elizabeth e Lesley Manville como a princesa Margaret.





A equipe da produção, de acordo com a Variety, está agora voltando para o Elstree Studios, ao Norte de Londres. Espera-se que em julho o Reino Unido esteja bem encaminhado para se recuperar do impacto da pandemia – as gravações, obviamente, serão sob rígidos protocolos sanitários. O país deve começar a reduzir as restrições a partir da próxima segunda-feira (12/4), após um terceiro bloqueio determinado em janeiro passado.





13:40 - 19/11/2020 'The Crown': o que é verdade ou ficção na série da Netflix? filmagens na TV e no cinema continuaram durante a pandemia. No entanto, “The crown” encerrou as gravações da quarta temporada um pouco antes do primeiro lockdown no país, em março de 2020. A temporada, que trouxe a tão esperada chegada da princesa Diana (Emma Corrin), revitalizou a série criada por Peter Morgan, atraindo grandes públicos e ganhando elogios e prêmios, incluindo quatro Globos de Ouro e dois SAG Awards neste ano. Asna TV e no cinema continuaram durante a pandemia. No entanto, “The crown” encerrou as gravações da quarta temporada um pouco antes do primeiro lockdown no país, em março de 2020. A temporada, que trouxe a tão esperada chegada da princesa(Emma Corrin), revitalizou a série criada por Peter Morgan, atraindo grandes públicos e ganhando elogios e prêmios, incluindo quatro Globos de Ouro e dois SAG Awards neste ano.





A quinta temporada será centrada nos anos 1990, um período extremamente turbulento para a família real. O novo elenco será o último da série, prevista para terminar no sexto ano. A história irá até o início dos anos 2000, o que significa que o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle não fará parte da trama.





Em março, em uma entrevista a James Corden, Harry revelou que assistiu a “The crown”. “É vagamente baseada na verdade. Claro que não é estritamente preciso; dá uma ideia geral sobre o que é esse estilo de vida, as pressões de colocar o dever e o serviço acima da família. Mas fico mais confortável com ‘The crown’ do que com as notícias sobre minha família, minha mulher ou eu mesmo”, disse o príncipe.