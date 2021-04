Streaming tem coreografias do Grupo Corpo e documentário sobre a companhia

Grupo Corpo completa 45 anos desde a estreia de seu primeiro espetáculo (foto: Curtaon!/DIVULGAÇÃO)

O Grupo Corpo completa 46 anos em 2021 e 45 desde a estreia de seu primeiro espetáculo, “Maria Maria” – com música original de Milton Nascimento –, que ficou uma década em cartaz.



Para comemorar a trajetória do grupo mineiro de dança, o Curtaon! — clube de documentários no Now, preparou com exclusividade o “Especial Grupo Corpo”, que leva ao streaming quatro coreografias e um documentário sobre os primeiros anos da companhia, sediada em Belo Horizonte.



LEIA MAIS 19:58 - 28/11/2011 Conheça o casal de bailarinos do Corpo que faz sucesso em aulas on-line

17:47 - 26/10/2011 Grupo Corpo oferece a profissionais de saúde aulas on-line com seus bailarinos

04:00 - 04/04/2020 Bailarina do Corpo conta como tem feito para não perder o ritmo completa 46 anos em 2021 e 45 desde a estreia de seu primeiro espetáculo, “Maria Maria” – com música original de Milton Nascimento –, que ficou uma década em cartaz.Para comemorar a trajetória do grupo mineiro de dança, o Curtaon! — clube de documentários no Now, preparou com exclusividade o “Especial Grupo Corpo”, que leva aoquatro coreografias e um documentário sobre os primeiros anos da companhia, sediada em Belo Horizonte.s espetáculos “21” (1992), “Onqotô” (2005), “Sem mim” (2011) e “Lecuona” (2004) –que nesta terça-feira (6/4) também estará no canal linear Curta! – já estão disponíveis, assim como o “Documentário histórico de Maria Maria até Missa do orfanato”, que conta os primeiros 15 anos de existência do Corpo.





Confira a seguir as sinopses dos espetáculos disponíveis para os assinantes:





>> “21” – Com este balé, a companhia voltou a trabalhar com música especialmente composta. Da teia de combinações de ritmos e de timbres em torno do número 21, contida nas partituras criadas por Marco Antônio Guimarães — diretor artístico do Uakti —, o coreógrafo Rodrigo Pederneiras cria uma escritura coreográfica cujo pulso, ou impulso, é de transpiração matemática





>> “Lecuona” – O Corpo se rende à genialidade do ícone da música cubana, o pianista Ernesto Lecuona. O espetáculo é uma dança da paixão: tortuosa, difícil, divertida, alegre, impossível. O figurino remete a um grande salão de bailes à moda antiga.





>> “Onqotô” – De 2005, marcou as comemorações dos 30 anos do Corpo. Assinada por Caetano Veloso e José Miguel Wisnik, a trilha sonora tem como ponto de partida uma bem-humorada discussão sobre a paternidade do universo.





>> “Sem mim” – O balé é embalado pela trilha original urdida a quatro mãos pelo espanhol Carlos Núñez e pelo brasileiro José Miguel Wisnik. Nas sete canções, datadas do século 13, o poeta se pronuncia sempre em nome da mulher.





>> “Documentário histórico de Maria Maria até Missa do orfanato” - Fundado em 1975, o Corpo estreou no ano seguinte sua primeira coreografia, "Maria Maria". Com música especialmente composta por Milton Nascimento, o balé ficou quase uma década em cartaz e percorreu 14 países. Os irmãos Pederneiras – Rodrigo e Paulo – começam, então, a moldar a personalidade do grupo. O filme mostra os primeiros 15 anos de história da companhia.