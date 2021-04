(foto: Biônica Filmes/Caiçara Filmes/DIVULGAÇÃO)

O documentário”, de, está disponível a partir desta quinta-feira (1º de abril) pelo Canal Brasil nas plataformas Now, Vivo Play e Oi Play. O filme retrata a última semana antes dade 2018 pela ótica pessoal da atriz, escritora e cineasta e nasceu da urgência de Maria Ribeiro em registrar os momentos finais do segundo turno da eleição de 2018.Ao seu redor, ela presenciava cenas concretas da ascensão da extrema-direita, amigos em desespero e outros que tentavam virar voto, dispostos a lutar até o fim por uma batalha que já estava praticamente perdida. Com entrevistas e imagens de atos públicos de campanha e manifestações, o terceiro documentário da atriz – que assina o roteiro e divide a direção com Loiro Cunha – retrata a angústia de um país em colapso.