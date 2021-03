Família circense que migrou da Europa para o Brasil é tema de documentário

(foto: Alexandre Rezende/DIVULGAÇÃO)

O videodocumentário "Sob o céu e a lona: 110 anos de tradição no picadeiro", filme que conta a trajetória do mestre, neto do português Francisco Monteiro e da espanhola Mercedes Corominas, trapezista e pioneira da aviação na Europa, será lançado nesta segunda-feira (29/3), às 18h, nas redes sociais do Grupo Circo Aloma.chega ao Brasil no início dos anos 1900, fixa-se no Rio de Janeiro e passa a ter papel de destaque na história dobrasileiro. Atualmente, a família está radicada em Belo Horizonte e se apresenta noA produção entrelaça depoimentos do mestre e de seus familiares com alguns números artísticos e movimentos circenses. O registro marca as comemorações dos 110 anos do primeiro circo dos Monteiro no Brasil, além de chamar a atenção para a importância de se preservar a memória do picadeiro tradicional.