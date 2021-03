O que garante a sua segurança ao ser vacinado contra a COVID?

vacina em tempo recorde, capaz de erradicar uma pandemia de uma vez por todas? Que medidas foram adotadas para garantir sua segurança? Como os especialistas da área da saúde fizeram para desenvolvê-la?



Essas e outras perguntas serão respondidas no documentário “Vacina: Na luta contra a COVID”, exibido nesta quarta-feira (24/3), às 22h, no Discovery. O filme também estará disponível no site Como criar umaem tempo recorde, capaz de erradicar uma pandemia de uma vez por todas? Que medidas foram adotadas para garantir sua segurança? Como os especialistas da área da saúde fizeram para desenvolvê-la?Essas e outras perguntas serão respondidas no“Vacina: Na luta contra a COVID”, exibido nesta quarta-feira (24/3), às 22h, no Discovery. O filme também estará disponível no site Discovery.com e nas plataformas de VOD das principais operadoras de TV por assinatura.





LEIA MAIS 04:00 - 17/03/2021 Documentário acompanha a vida de jovens cineastas durante a pandemia

04:00 - 10/03/2021 Peça escocesa que 'previu' a pandemia estreia no Brasil médicos de renome internacional, como Anthony Fauci (diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas); Francis Collins e John Mascola (diretores dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos) e entrevistas com cientistas de farmacêuticas como Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer. Tendo como pano de fundo a pandemia que deixa o mundo à beira do abismo, com um número de mortes em grande escala em termos globais, o especial explora os bastidores da corrida para criar a vacina e apresenta entrevistas com, como Anthony Fauci (diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas); Francis Collins e John Mascola (diretores dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos) e entrevistas com cientistas de farmacêuticas como Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer.





Além disso, o documentário traz detalhes dos esforços dos primeiros voluntários dos testes, como Jen Haller, residente da cidade de Seattle, nos Estados Unidos, que foi a primeira pessoa no país a receber a vacina de um dos laboratórios. Os espectadores verão ainda relatos de quem está na linha de frente da batalha contra a pandemia e de líderes como Jared Polis, governador do Colorado, que detalha a estratégia utilizada para distribuir a vacina com sucesso entre a população, assim como os obstáculos que teve que enfrentar ao longo do caminho.