Musical infantil faz live em prol do projeto assistencial Novo Céu

O musical infantilrealiza live neste domingo (21/3), às 16h, com transmissão pelo canal do projeto no youtube.com/otubaraomartelo . O espetáculo celebra o Dia Mundial da Água (22/3) e será solidário.Durante a apresentação, as pessoas poderão fazer doação em prol do, organização social sem fins lucrativos que acolhe, em regime de abrigo, crianças, adolescentes e adultos com paralisia cerebral em situação de vulnerabilidade social. O musical é um programa para toda a família, no qual as crianças aprendem, por meio das canções, sobre alguns animais marinhos e a importância de cuidar do meio ambiente.

“O Tubarão Martelo e os habitantes do fundo do mar” tem f, o que permite ao público conferir projeções, em meio a um cenário que conta com mascotes gigantes – o golfinho, a baleia, o siri, o tubarão- martelo, a tartaruga marinha, o peixe-palhaço, o polvo, além das estrelas do mar, os peixinhos, a lula, o polvo, as sereias e o Capitão Jack.Com duração de cerca de 50 minutos, o musical é embalado ao som de blues, rock, reggae, pop, afoxé e outros ritmos. “Chegar à casas levando diversão com informação e com a mensagem do cuidado com o planeta, com os animais marinhos, com os nossos rios e mares e também o cuidado com o outro é a nossa intenção neste momento tão desafiador por que todos estamos passando”, declarou Cláudio Fraga, criador do projeto. M ais informações: @otubaraomartelo.