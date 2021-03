Conheça Cruvinel: cantor de BH lança música produzida por Rick Bonadio

Aos 21 anos, Cruvinel já lançou duas músicas autorais oficialmente e participa de uma banda (foto: Nina Caribe/Rec N Coke) cena musical belo-horizontina vem conquistando todo o Brasil nos últimos anos. Artistas de diversos gêneros, como o rapper Djonga e as bandas Lagum e Rosa Neon produzem suas canções na capital, mas explodem a “bolha cultural” de Minas Gerais e tem reconhecimento nacional. vem conquistando todo o Brasil nos últimos anos. Artistas de diversos gêneros, como oproduzem suas canções na capital, mas explodem a “” de Minas Gerais e tem reconhecimento nacional.





Com visuais marcantes e letras autorais, o jovem João Pedro Cruvinel, de 21 anos, mais conhecido pelo seu nome artístico “Cruvinel”, está conquistando um espaço na cena musical brasileira. Na última quinta-feira (18/3), o cantor lançou a música “Esse Assunto", que foi produzida por Rick Bonadio, um dos maiores produtores musicais do país.

Para divulgar a música, o artista produziu um lyric-vídeo, um vídeo-clipe com a letra da canção, para “Esse Assunto”. Em menos de 24 horas, a publicação no canal da gravadora Midas Music no YouTube conta com mais de cinco mil visualizações.









Mas, os mais de 50 comentários no vídeo reforçam o talento promissor de Cruvinel: “Esse menino vai estourar! Já tá sendo referência em BH inteira…”; “Que som gostoso, esse menino vai ser o brian da música brasileira!”; “Gênio da música!”; “Cruvinel será um estouro nacional”. E, talvez, o comentário mais repetido: “explode muleke!!”.





Parceria com Rick Bonadio





Talvez você não conheça Rick Bonadio por nome, mas, com certeza, o seu trabalho, você conhece. Rick já produziu músicas para Vitor Kley, Manu Gavassi, Charlie Brown Jr., NX0 e, os inesquecíveis, Mamonas Assassinas.





Com mais de 40 anos de experiência no ramo musical, o produtor tornou- se uma referência. Para alimentar a cena musical brasileira, Rick criou, em 2010, a gravadora Midas Music, que lança novas apostas do pop rock nacional e da MPB, como é o caso de Cruvinel.





Apesar de “Esse Assunto” ter sido lançado este ano, a parceria entre Rick e Cruvinel foi formada em 2020. Durante o período da quarentena, o produtor abria lives, todos os domingos, para conhecer novos talentos. “Tentei uma vez, mas não consegui de primeira. Mas, em uma live, uma mãe de uma amiga minha viu que estava tentando e fez a conexão entre nós dois”, contou.





“Então, no próximo domingo, eu entrei e fui o último a ser chamado. Eu estava quase desistindo. Eu cantei a música “Ainda Espero” e ele (Rick) gostou bastante e me chamou no Whatsapp.”





Na terceira semana de conversa, Cruvinel entrou na live sem pretensões, mas o produtor pediu para ele tocar uma canção. “Assim que eu toquei ‘Esse Assunto’, ele (Rick) falou: ‘véi, vamos gravar isso aí, vamos produzir’. Então eu fechei sem pensar duas vezes!”, contou.









Inspiração

A música que encantou Rick Bonadio teve seu processo de criação antes do reconhecimento. A inspiração para “Esse Assunto” veio de um relacionamento que o cantor viveu. “É algo meio pessoal, mas eu quis escrever sobre isso e a música surgiu”, relatou.





“O ‘esse assunto’ é a conversa de querer terminar, que às vezes chega, às vezes o relacionamento não está muito bom”, disse rindo. “Mas, durante a música, a letra vai entregando que, às vezes, a gente gosta tanto da pessoa que a gente pensa: ‘quer saber? Vamos jogar tudo para o ar e continuar.”





Processo criativo





Apesar da música ser algo natural para o cantor, Cruvinel segue um ritual para compor suas canções:





“Eu chego no meu quarto, costumo sentar na cama, pego o violão e eu gosto de abrir a janela e ver o movimento, já que sempre está acontecendo alguma coisa”. Sempre com um lanchinho na mão, seja uma fruta ou um biscoito, o cantor vai “viajando na letra” e aprimorando as ideias. E, assim, as composições surgem".



Não é uma coisa simples. Quando as pessoas escutam as músicas, elas pensam que é simples, mas é o que faz a gente focar Cruvinel







Capa

Sem dúvidas, a capa da música chama a atenção por sua autenticidade. O fundo laranja, a cadeira de praia e “as duas versões” do Cruvinel na imagem fazem da canção ainda mais única.







“Eu escutei a música e senti a presença da cor laranja, uma coisa quente. Então eu falei para o Todeschi (o assessor): ‘vamos fazer um fundo infinito, com a cor laranja?’.”





Logo Matheus Todeschi topou a ideia e eles se juntaram à equipe Rec N’ Coke , que é a empresa de artes visuais que o assessor trabalha, para produzir a capa do single. Assim, os outros elementos visuais foram surgindo até chegar no produto final que conhecemos.





“A cadeira de praia veio para trazer uma sensação de conforto. Já que a capa tem dois ‘eus’: um sentado pensativo e outro em pé, consolando. A ideia vem de ‘por mais que você esteja refletindo, fritando, sobre assunto, tem algo que te conforta, por você gosta de estar ali, você gosta da pessoa’", explicou.





A produção contou com a participação da fotógrafa Nina Caribe e da videomaker Juliana Mancini.





Banda





Além da carreira solo, Cruvinel também é vocalista da banda de MPB “ Noema ”. O grupo planeja lançar uma música no dia 23/04, com um videoclipe. “Estamos a 1.000”, afirmou Cruvinel.

Além do Cruvinel como vocalista, a banda conta com Gui Fausto, baixista, Luiz Paiva, guitarrista, e Leo Martins, baterista. (foto: Nina Caribe/Rec N Coke)





“Os meninos são fodas, são músicos incríveis”, comentou o vocalista sobre os outros membros da Noema. Além do Cruvinel como vocalista, a banda conta com Gui Fausto, baixista, Luiz Paiva, guitarrista, e Leo Martins, baterista.





Para o futuro, o vocalista espera voltar aos palcos: “Quando puder fazer show, nós vamos!”





*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira