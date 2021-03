Clássico de Elis Regina, disco de 1972, é remasterizado

'Disco da cadeira' de Elis ganhou nova roupagem (foto: Universal Music/DIVULGAÇÃO)

Elis já era Elis quando, sempre a única mulher entre muitos homens, entrou no estúdio da Philips, em 1972, esperando o sinal para cantarA faixa abre o álbum quelançou naquele mesmo ano, o primeiro com arranjos de Cesar Camargo Mariano, e que nesta quarta-feira (17/3), dia em que a cantora completaria 76 anos, chegou ao mercado comem CD, vinil e plataformas digitais.Produzido no passado por Roberto Menescal, o álbum Elis – ou, como ficou conhecido por muitos em função da foto que estampa a capa – ganha nova edição, dirigida pelo filho mais velho da cantora, João Marcello Bôscoli.Os trabalhos técnicos ficaram a cargo do engenheiro de som Luis Paulo Serafim e a masterização por Carlos Freitas. Ouça em https://umusicbrazil.lnk.to/Elis1972.