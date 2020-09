Filho de Elis Regina estreia em Nova Lima talk show sobre a mãe

João Marcelo Bôscolli se preparava para estrear o talk show em março passado. Agora, fará turnê por drive-ins, a partir de hoje (foto: Cleones Ribeiro/divulgação)

No último 17 de março, dia em que Elis Regina (1945-1982) completaria 75 anos, o filho mais velho da cantora, João Marcello Bôscoli, estrearia o espetáculo Elis & eu, em Porto Alegre, cidade onde a mãe nasceu. Em razão da pandemia do novo coronavírus, a apresentação teve de ser cancelada.





Neste sábado (12), quase seis meses depois, Elis & eu ganha uma nova chance de estrear, porém em Nova Lima, como parte do Festival Desperta, realizado na Arena GoDream, no estacionamento da Faculdade Milton Campos.





Desdobramento do livro de memórias Elis e eu – 11 anos, 6 meses e 19 dias com minha mãe, lançado pela editora Planeta no ano passado, essa versão tem a forma de um talk show no qual João Marcello apresenta fotos, objetos pessoais e vídeos raros da cantora, que morreu precocemente aos 36 anos.

"As pessoas querem sair de casa, se divertir, consumir produtos culturais, e é dessa maneira que isso pode acontecer agora. Conversei com alguns amigos músicos que já fizeram shows nesse formato, e eles me disseram que há um certo desconforto em estar diante dos faróis. Mas eles também falam que é importante levar esses shows para as pessoas" João Marcelo Bôscolli, produtor musical





“É uma reprodução, em escala maior, de um encontro entre amigos em casa. Nessas ocasiões, sempre acabam me perguntando: 'Do que você se lembra da sua mãe?'. E minha resposta é contar algumas passagens que marcaram a minha convivência com ela. O espetáculo é bastante comovente”, diz ele.





No show, João Marcelo usa sua experiência como apresentador de rádio e TV para guiar o público no percurso das memórias que guarda da mãe. A ideia do formato surgiu quando ele fez uma edição especial da coluna Sala de música, transmitida pela CBN no Rio de Janeiro.





Na ocasião, que contou com a participação de alguns ouvintes, ele fez uma incursão pela vida de Elis Regina, apresentando materiais inéditos para o público. A experiência acabou sendo um piloto do show que agora terá turnê por drive-ins espalhados pelo Brasil.





“Percebi que essa estrutura funciona muito bem, ainda mais quando a gente inclui esses elementos multimídia. Um dos pontos altos é quando coloco para tocar uma versão a capella de algumas músicas bastante famosas dela. São versões que causam impacto e destacam a potência vocal de Elis”, conta.





Nesses registros, os sons dos instrumentos foram retirados para que a voz da cantora ecoasse sozinha. Para João Marcello Bôscoli, ainda que o espetáculo respeite a estrutura do livro, Elis & eu tem o diferencial dado pela possibilidade de apresentar as histórias pessoalmente diante do público.

"Fico feliz de estrear por aí e também por ser um show gratuito. Nesse momento em que há cada vez menos investimento público na área da cultura, é bom saber que existem saídas privadas para esse impasse" João Marcelo Bôscolli, produtor musical





CARTA “Tudo é ditado pela maneira como a conversa se desenvolve. Por exemplo, num determinado momento, eu leio uma carta que a Elis escreveu para mim. Isso está no livro, mas, quando aparece na narrativa do espetáculo, ganha um novo significado, talvez ainda mais especial.”





Idealizado para teatros com capacidade de até 1 mil pessoas, o espetáculo recebeu algumas adaptações para ser apresentado em drive-ins. Na Arena GoDream, por exemplo, a capacidade é para 105 veículos. Ainda assim, por conta da distância entre o público e quem se apresenta, a apresentação contará com telões transmitindo o que acontece no palco. A organização afirma que todos os protocolos serão seguidos para garantir a segurança do público e da equipe técnica.





"Como 2020 representa uma efeméride, estávamos com uma turnê com 16 shows presenciais confirmados. Esse novo formato é uma resposta criativa às restrições impostas pelo coronavírus.





João Marcello lembra com carinho das vezes que veio a BH com a mãe e os irmãos mais novos, Maria Rita e Pedro Mariano. “Fico feliz de estrear por aí e também por ser um show gratuito. Nesse momento em que há cada vez menos investimento público na área da cultura, é bom saber que existem saídas privadas para esse impasse.”





Questionado sobre como ele acredita que Elis Regina reagiria ao atual momento político que o Brasil atravessa, ele diz que a mãe sempre teve um posicionamento “humanista”.





“Apesar de ter sido uma pessoa um tanto quanto imprevisível, ela com certeza sairia em busca de um equilíbrio. Enquanto crescia, eu não sabia que existia racismo, homofobia ou preconceitos de qualquer espécie. E acho que isso diz muito sobre ela. Nossa casa era um lugar onde esses assuntos não existiam”, afirma.





ELIS & EU

Talk show com João Marcelo Bôscolli. Neste sábado (12), às 18h, na Arena GoDream (R. Senador Milton Campos, 202 – Vila da Serra, Nova Lima). Entrada gratuita. Retirada de ingressos por meio do Sympla. A apresentação também será transmitida via YouTube (youtube.com/unimed-bh).