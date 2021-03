Animação de sucesso, 'Irmão do Jorel' define estreia da 4ª temporada

"Irmão do Jorel" é uma das animações brasileiras de maior sucesso (foto: Cartoon Network/DIVULGAÇÃO)

A espera acabou. A aguardada quarta temporada datem data de estreia revelada. Será em 2 de abril, às 21h, no Cartoon Network. Mas, atenção: antes da exibição dos novos episódios, o canal preparou maratona com seleção de episódios da temporada anterior, que serão apresentados todas as quartas-feiras, às 17h45, a partir de 7 de abril.Ao todo, a nova safra, mas só 13 estreiam nessa primeira leva em abril. O primeiro a ser exibido é “Em busca do Edson Perdido”, mais o curta-metragem “Edzone”, produzido por Alexis Moyano.Uma dasde maior sucesso e distribuída para outros países, “Irmão do Jorel” conquistou a criançada, mas também caiu nas graças dos mais grandinhos. Em cada episódio, acompanhamos o cotidiano de uma família, excêntrica por sinal, que vive no Brasil dos anos 1980. A série é criada por Juliano Enrico.