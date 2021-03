Escritora relata em livro abusos e agressões que sofreu durante 20 anos

Daniela Schanen é a convidada do projeto Sempre Um Papo (foto: weber pádua/DIVULGAÇÃO)

A publicitária e escritoraé a convidada desta quarta (17/3) do Sempre um Papo virtual, para o lançamento do livro “Eu disse não – Uma história real de amor, abuso e superação” (Vestígio).O encontro com Afonso Borges será às 19h30, com acesso gratuito e transmissão no YouTube , Instagram e Facebook do projeto.