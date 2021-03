Música Mundo apresenta destaques da jovem cena autoral de Minas Gerais

Duo Loquàz, formado por Fumaça e Ana Assis, aposta na música eletrônica e lança hoje o single %u201CEu juro, eu tentei%u201D (foto: Ana Assis/divulgação) criatividade de sobra, apresentando trabalhos sensíveis e atuais. Pensando nisso, o Música Mundo, evento voltado para a indústria brasileira, apresenta essa criação contemporânea por meio do MM Sessions, com 18 apresentações exclusivas de mineiros. Quem acompanha a cena musical brasileira sabe que Minas Gerais é um dos estados de maior efervescência quando o assunto é produção autoral. Por aqui, artistas independentes provam terde sobra, apresentando trabalhos sensíveis e atuais. Pensando nisso, o Música Mundo, evento voltado para a indústria brasileira, apresenta essa criação contemporânea por meio do MM Sessions, com 18 apresentações exclusivas de mineiros.





Idealizado no formato de série semanal, o projeto estreia nesta sexta-feira (12/3), às 20h, no canal do Música Mundo no YouTube. Serão seis episódios até 16 de abril, sempre às sextas, às 20h, apresentando um apanhado que vai do hip-hop ao instrumental, passando pelo pop, pela relação com ancestralidades africanas e pela eletrônica.





No MM Session, eles vão apresentar duas músicas, com destaque para o single “Eu juro, eu tentei”, que será disponibilizado nas plataformas digitais nesta sexta (12/3).





“A gente pensou essa participação como uma vitrine para o nosso trabalho. Como estamos com disco novo para lançar, decidimos incluir uma música dele e outra do nosso primeiro álbum”, afirma Ana Assis.





A apresentação, em formato showcase, foi gravada em um estúdio em Macacos, distrito de Nova Lima, assim como a das outras atrações. “Tudo foi feito com muito cuidado, com revezamento dos artistas, mantendo o distanciamento. Também foi mais uma chance de encontro com o Fumaça, a quem vi só umas três vezes durante toda a pandemia”, diz ela.





Escolher o repertório não foi uma coisa fácil. Afinal, cada artista foi chamado para apresentar duas músicas. O duo escolheu apresentar uma canção de cada álbum porque os trabalhos representam momentos distintos da carreira deles.





“Temos uma certa dificuldade de escrever em português. Nosso primeiro álbum é todo em inglês. Casa mais com o estilo, que é mais gringo. Mas no novo álbum a gente incluiu duas músicas em português”, conta Ana.





Por conta disso, ela considera o novo trabalho “o mais honesto” da dupla. “Em termos de som, a gente foi bem na raiz do trip-hop. E as letras são muito doidas. A gente firmou o pé numa nova abordagem”, pontua.





Para ela, um evento como o Música Mundo é “vital” para a sobrevivência de artistas independentes. “Sobrevivemos dessas parcerias. A gente não ocupa um lugar no mainstream, então qualquer oportunidade de comunicar com o público e com a indústria é muito preciosa.”





Rafael Fantini, Pedro Cambraia e João Myrrha concordam. Integrantes da Radio Exodus, eles acrescentam que a conferência pensa a música para exportação, “promovendo conexões que um festival só de música não faria”, segundo Pedro. “É uma maneira muito massa de se comunicar com o público também”, completa João.



Sonoridade da Radio Exodus tem beats, synths, guitarra, bandolim e escaleta (foto: Acervo pessoal)



PERFORMANCE Radio Exodus surgiu como um projeto de performance. Ao vivo, os três músicos sintonizam ritmos para criar sons híbridos por meio de beats, synths e elementos orgânicos como guitarra, bandolim, escaleta e beatbox, entre outros. Como as experimentações agradavam muito o público da banda, os integrantes resolveram registrá-las.





Assim nasceu o EP “RDXDS 01”, lançado em 2019, cujo sucessor está programado para 2021. As duas músicas que o trio escolheu apresentar no MM Sessions são do novo trabalho: “Takapau” (que chega às plataformas digitais nesta sexta, 12/3) e “Carimba”.





“Antes da pandemia, a Radio Exodus já estava apresentando essas músicas nos shows. Elas representam a evolução na nossa estética, porque têm letra e voz. A gente surgiu como banda instrumental e gostamos bastante dessa ideia, mas aos poucos fomos sentindo a necessidade de colocar voz”, explica Pedro Cambraia.





João Myrrha lembra que os três são cantores e têm composições próprias. “A gente começou a Radio como projeto focado em experimentação sonora. Foi um dilema, mas combinamos de tentar investir nessa nova abordagem daqui pra frente. Vamos ver no que vai dar.”





As quatro faixas do EP serão lançadas aos poucos ao longo de 2021, como singles. João revela que o trabalho é focado em ritmos brasileiros e latinos, “com músicas pra frente, que mexem com as pessoas”.





Apesar de ter lançado o segundo álbum da carreira, “Quanto tempo hein, Kdu?!”, há pouco menos de um ano, Kdu dos Anjos já planeja o seguinte, “Avelã”, previsto para sair em 2021 e descrito como “mais maduro” pelo artista.





No MM Session, ele vai apresentar “Desce pra cidade”, do ano passado, e a inédita “Eu não sei”, do novo registro.





“O novo trabalho representa a Favelinha, fala do empoderamento financeiro da comunidade. Musicalmente, é algo novo, que o povo não espera”, adianta Kdu, referindo-se ao grupo formado no Aglomerado da Serra, na Zona Sul de BH. “Esse disco tem uma única participação, da Marina Sena. Nele, continuo rap, mas passo por diversos ritmos, como brega funk e MPB.”





centro cultural MC, produtor de moda, poeta, compositor, ator, arte-educador e criador do Centro Cultural Lá da Favelinha, Kdu dos Anjos se apresenta no Música Mundo acompanhado dos dançarinos do projeto Favelinha Dance.





“O balé é muito importante para os meus shows. O corpo do cantor se movimenta de uma forma específica. Já os de bailarinos e bailarinas conseguem passar outra mensagem. Isso acrescenta muito para o que quero passar para o público”, diz.

Kdu dos Anjos apresenta a inédita %u201CEu não sei%u201D na série MM Sessions (foto: Eliza Guerra/Estúdio Bingo/Divulgação)



Kdu também destaca a importância do Música Mundo, “um catalisador para inserir os artistas no show business”.





Adaptada devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19, a 6ª edição do Música Mundo ocorre desde janeiro e segue até maio, em ambiente virtual. Além das sessions, há outros conteúdos para profissionais envolvidos na indústria musical.





Às quartas-feiras, até 31 de março, o Música Mundo Conecta trará minicursos gratuitos e on-line, enquanto até 24 de maio, às segundas-feiras, o Inspire atua como programa de aceleração de novos projetos.









MM SESSIONS

• Estreia nesta sexta-feira (12/3), às 20h, por meio do canal do Música Mundo no YouTube (youtube.com/musicamundo). A série de vídeos prossegue até 16 de abril, sempre às sextas, às 20h, no YouTube. Informações: musicamundo.com.br.





PROGRAMAÇÃO

12 DE MARÇO

•Loquàz

•Radio Exodus

•Kdu dos Anjos & Favelinha





19 DE MARÇO

•Samira N’zinga

•Licon

•Tamara Franklin





26 DE MARÇO

•Duo Mitre

•Aloizio Horta

•Davi Fonseca





2 DE ABRIL

•Janamô

•Josy.anne

•Banda Magia Negra





9 DE ABRIL

•Azulla

•Lica Del Pichia

•Enversos





16 DE ABRIL

•Bemti

•Mariana Cavanellas

•Coral

A estreia reúne as bandas Loquàz e Radio Exodus, o artista Kdu dos Anjos e Favelinha Dance. De acordo com o recorte da programação, as três atrações representam o encontro de beats eletrônicos com a instrumentação orgânica.