Horóscopo do dia (12/03): Confira a previsão de hoje para seu signo

Entrega

A Lua transita por Peixes, fazendo conjunção a Pallas, Vênus e Netuno. O Sol também se encontra aqui, trazendo grande ênfase à vibração pisciana. Bsuque deixar tudo fluir, saia da necessidade de controle. Muitas coisas nessa vibração se resolvem pela suavidade e entrega à vontade divina.





ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Este é um período que lhe pede mais introspecção, meditação e contato espiritual. É preciso saber domar a impaciência, já que está num ciclo "pré aniversário". Aprenda a se entregar, fluir e sair da necessidade de tomar as rédeas de tudo. A Lua hoje lhe facilita esta fluidez.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



Sua sensibilidade para com o coletivo fala alto neste período. A vibração lunar lhe pede mais compaixão amor para com todos. As vivências em grupos e socializantes (mesmo quando virtuais) serão gratificantes e prazerosas, mas esteja atento ao seu senso de limites e valores pessoais no processo.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



Há uma forte motivação para vivenciar a carreira e suas ambições neste período. A Lua hoje lhe traz fluidez, magnetismo e carisma neste sentido. Se permita fluir, entregar-se às possibilidades e sonhar com o progresso material. Sua intuição quanto ao seu destino será forte.





CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, lhe traz muita fluidez, otimismo e esperança. Sua entrega a Deus, a algo maior que si mesmo ou seus princípios será importante. Busque amplidão, ter a cabeça aberta e vivenciar o prazer de maneira grandiosa. A busca por acolhimento superior será alta.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



Seu potencial afetivo e/ou sexual está alto neste período e lhe pede entrega. Aprenda a fluir mais neste sentido, se permita a entrega profunda à afetividade com outra pessoa. Também suas emoções pedem transmutação a partir da entrega e aceitação.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A motivação para se relacionar está em alta. Aprenda a fluir mais nas relações, busque leveza, entrega, harmonia e fluidez. A segurança emocional vem aqui do se abrir emocionalmente para o outro. Compaixão, amor e devoção nas relações podem ser muito benéficos agora.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



O momento traz grande potencial para se fazer muito a nível de rotinas, trabalho e saúde. Seu foco nisto tudo será alto, mas pede intuição, entrega e serviço amoroso. Enxergue o divino no mundo material, nas suas ocupações rotineiras e no seu corpo. Entregue-se e veja sua vida material fluir.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



Este período traz grande potencial criativo, de conexão fluida com a própria essência. Romances e aventuras em alta. A Lua aqui lhe pede mais fluidez, entrega emocional, que se doe mais e esteja receptivo ao amor. Sua criança interna quer brincar e pede mais afetividade.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



Esta fase lhe é muito propícia a fazer contato com suas questões internas e seu mundo pessoal. Busque introspecção e conexão com sua sensibilidade, seu lado feminino e receptivo. Conexão aumentada com as raízes, ancestralidade e vida familiar. Foque nos seus sonhos e desejos pessoais.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



Este é um excelente período para se aprender a ter mais flexibilidade, ser mais maleável e leve. Sua mente pede mais apaziguamento e conexão afetiva e/ou espiritual. Sua intuição, imaginação e afetividade estarão em alta, lhe permitindo trazer mais alegria e significado para sua vida.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



Este é um momento excelente para se ter mais prazer na vida. Busque fluir pelos prazeres e alegrias materiais. Também ótimo momento para se conectar aos seus talentos e potenciais. Busque ser mais amoroso e afetivo, em especial para consigo mesmo. Fluidez material e emocional com estabilidade.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A forte ênfase no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra de quem você é, quais os seus propósitos e fortalece sua consciência. A Lua aqui lhe traz subjetividade e necessidade de se acolher mais. Vênus lhe relembra de viver o prazer pessoal e compartilhado. Vibração amorosa em si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com