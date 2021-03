Devise, Roger Deff e banda Chico e o Mar são atrações do Festival Compacto

Depois de um ano, Devise voltou a se reunir por causa do festival (foto: Nereu Jr/Divulgação)

Em 24 de março de 2020, uma semana depois de o Brasil fechar em decorrência da pandemia da COVID-19, teve início o Solitude. O pioneiro festival on-line mineiro de música (um dos primeiros do país) reuniu, em oito dias, 48 artistas. Não havia dinheiro algum, todo mundo tocou de graça, de casa, com transmissão via Instagram. Naquele momento, nem o termo live era corrente; artistas, produtores e todo o meio musical começavam a se dar conta das possibilidades do meio digital.





O festival Compacto, que será transmitido de hoje (12/3) a domingo (14/3), tem foco na formação. Ao longo de três dias, novas bandas e artistas, além de profissionais do meio, vão participar de shows e bate-papos, tudo gratuito, via YouTube e Instagram.

Como se trata de novos artistas que contam com poucos registros, a ideia é que cada um deles, após a exibição, saia com o próprio material audiovisual. Que pode servir de cartão de visitas para outros festivais ou como disco, por exemplo.





“Aqueles que quiserem pegar o áudio do show e mixar para lançar um disco ao vivo já terão 80% do material pronto”, comenta a produtora Erika Ziller, da Arreda.





O Compacto também é um evento de reencontro. Que o diga a banda Devise. Até o festival, 7 de março de 2020 havia sido o último dia em que Luís Couto (voz e guitarra), Bruno Vieira (guitarra), Bruno Bontempo (baixo) e Daniel Mascarenhas (bateria) tocaram juntos.





“Como tínhamos convívio com grupos de risco, optamos por não nos encontrar. Só que a gente não parou de trabalhar, fizemos tudo a distância”, conta Luís.





No período da pandemia, o Devise, que completa oito anos em 2020, lançou cinco singles, todos gravados remotamente. O material, que saiu mensalmente a partir de meados do ano passado, foi condensado no EP “Aqui dentro”, lançado em janeiro e resultante da bem-sucedida campanha de financiamento coletivo.





“Todas as músicas têm aquele clima de casa, com muitos violões. Foi momento de aprendizado, porque passamos a produzir e arranjar as músicas cada um de um lugar. Apesar de toda a dificuldade, gerou uma repercussão enorme para a banda”, diz Luís.





FÃS “Espera”, o primeiro single, lançado em junho, gerou o clipe colaborativo realizado com imagens enviadas pelos fãs. É a segunda canção com mais plays da banda no Spotify (120 mil acessos).





“O Compacto foi o grande motivo para a gente se encontrar de novo. Duas semanas antes (da gravação), passamos dois dias juntos montando o show. Ele ficou meio híbrido, com um pouco do acústico do EP e também com um passeio pela discografia (o grupo tem dois álbuns). Foi um show simbólico para marcar esse período de transição, pois este ano lançaremos nosso terceiro disco, independentemente do que acontecer”, finaliza Luís.





“COMPACTO”

Festival on-line. De sexta (12/3) a domingo (14/3). Shows no YouTube (www.youtube.com/c/arredaproducoes) e bate-papos no Instagram (@arredaproducoes)





PROGRAMAÇÃO





>> Sexta (12/3)

20h – Show de DTRA





>> Sábado (13/3)

14h – Conversa sobre produção musical (com Fernanda Azevedo)

15h – Conversa sobre assessoria de imprensa (com Thais Pimenta)

19h – Show da banda Devise

19h45 – Show de Roger Deff





>> Domingo (14/3)

14h – Conversa sobre técnica (com Rodrigo “Grilo”)

15h – Conversa sobre streaming (com Cleusa Lopez)

19h – Show da banda Chico e o Mar

19h45 – Show de Josy.Anne