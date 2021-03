Com novo personagem, intrigas amorosas aumentam em 'Amor de 4+1'

Flávia (Carol Chalita) e Quique (Gabriel Chadan), o novo personagem que ingressa na série %u201CAmor de 4 1%u201D, do Canal Brasil (foto: Canal Brasil/Divulgação)

Lançada em 2017 no Canal Brasil, a série nacional "Amor de 4", dirigida pelos cineastas Marcelo Santiago e José Joffily, acompanhava dois casais – Elisa (Branca Messina) e Alain (Nicola Lama); Miguel (Igor Cotrim) e Flávia (Carol Chalita). No decorrer dos episódios, não faltaram traições no grupo, e a formação de novos casais.





segunda temporada, com estreia nesta sexta (5/3), no Canal Brasil e na Pois eis que chega a, com estreia nesta sexta (5/3), no Canal Brasil e na plataforma Globoplay . Agora com Santiago à frente dos sete episódios, a série ganhou mais um integrante. “Amor de 4+1” acompanha os quatro protagonistas da temporada inicial envolvidos com um novo personagem, o surfista Quique (Gabriel Chadan).









Flávia e o novo namorado, Quique, inauguram uma pousada com a ajuda da mãe dela, Mariza (Ângela Vieira). A empreitada vai mal, assim como o casamento de Elisa e Alain, que termina. Ela decide se dedicar de corpo e alma à pousada, o que faz com que o empreendimento comece de fato a funcionar.





Agora separado de Flávia, Miguel se reencontra com Ricardo (Antônio Pitanga), seu pai adotivo, que também vive em Búzios. Quando Miguel descobre que Elisa está de volta à cidade, passa a cercá-la. Os dois ficam algumas vezes. A situação se complica com a chegada de Alain, que, inconformado com a separação, vem a Búzios atrás da ex. Ou seja, o cenário está montado para novas traições.





