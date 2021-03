Série documental sobre João de Deus estreia na TV aberta

Centenas de denúncias de abuso contra o ex-líder espiritual foram registradas (foto: Maurício Fidalgo/Globo)

"Em nome de Deus", que percorre a vida e dualidade do, um dos mais famosos do Brasil, estreia na TV aberta a partir desta quarta-feira (3/2), após o “Big brother Brasil 21”, na Globo. Com depoimentos das vítimas e de personagens famosos, a série documental – divida em três episódios – acompanha a história do médium desde a sua infância, no interior de Goiás, até sua prisão por crimes sexuais, mostrando ainda o trabalho de investigação realizado ao longo de 18 meses.Com condução de Pedro Bial e da roteirista Camila Appel, a produção ainda traz entrevistas com ase celebridades que eram próximas ao médium, como Xuxa Meneghel e Marcos Frota.