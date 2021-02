Série relata histórias de sobreviventes do Holocausto que vivem no Brasil

(foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO)

A série documental Nos campos do Holocausto, produção nacional que mostra por meio de relatos, fotos e vídeos a história de pessoas que sobreviveram ao extermínio judeu provocado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e vieram construir uma nova vida no Brasil, estreia nesta quinta-feira (11/2), às 23h, na TV Cultura. No primeiro episódio, a emocionante trajetória do casal Miriam Brik e Ben Abraham, que se conheceram em solo brasileiro e, juntos, se dedicaram a contar as atrocidades do regime de Adolf Hitler. No documentário, Myriam relembra a invasão nazista em Lodz, na Polônia, cidade na qual morava com sua família quando criança: "Eu não estive em um campo de concentração porque, na nossa região ocupada, os alemães não mandavam para os campos, eles matavam lá mesmo. Na nossa cidade, eles mataram 25.658 pessoas”.



Ben Abraham, autor de 15 livros sobre o Holocausto, passou pela terrível experiência de ocupar o campo de concentração de Auschwitz. No local, onde foram exterminadas mais de 1 milhão de pessoas, Abraham passou cerca de duas semanas e foi forçado a se despedir de sua mãe. "Quando saímos dos vagões fechados, despedi-me de minha mãe e nunca mais voltei a vê-la. Uma mulher, que estava junto, disse que ela havia sido levada para a câmara de gás... No campo, chegavam diretores das fábricas alemãs e escolhiam prisioneiros para trabalho forçado na Alemanha. E eu fui mandado para Braunschweig, onde trabalhei na fábrica de Brunsvique", relembra o escritor.





COLÉGIO DO CARAÇA

PALESTRA





O Colégio do Caraça faz parte da história do Brasil, com conjunto arquitetônico e paisagístico tombado, além de ter sido formador de diversas personalidades do país, como Afonso Pena e Arthur Bernardes. Para abordar o assunto, o escritor e poeta Aluízio Quintão profere nesta quinta-feira (11/2) a palestra “Colégio do Caraça bicentenário – Relembranças e curiosidades”, na Academia Mineira de Letras. O vídeo estará disponível no YouTube da AML, a partir das 11h. O palestrante apresentará ao público desde surpreendentes aspectos históricos até sua relevância como patrimônio material, cultural e religioso. Também serão abordadas características e curiosidades da vida caracense, a participação de um dos padres na Revolução Liberal de 1842, o fascínio pelo latim e até o uso da palmatória.





LIVE

LULA RIBEIRO E AFFONSINHO





O Projeto Lula Ribeiro convida segue com as lives às sextas-feiras, a partir das 19h, sempre com convidados especiais. Amanhã (12/2), a participação será do cantor e guitarrista Affonsinho, ex- integrante do grupo Hanói-Hanói. No show, Lula Ribeiro cantará músicas do seu mais recente CD, O amor é sempre assim, além de outras do seu repertório, e vai bater papo recheado de muitas canções com Affonsinho. Transmissão pelo Instagram @lularibeiro.



(foto: HBO/DIVULGAÇÃO)



TRANSAMAZÔNICA

SÉRIE DOCUMENTAL





Com direção de Jorge Bodanzky e Fabiano Maciel, Transamazônica – uma estrada para o passado estreia nesta quinta-feira (11/2), às 21h, no canal HBO MUNDI. Em seis episódios, a produção brasileira mostra a história do projeto de construção e o estado atual da rodovia, além de detalhes sobre essa obra, iniciada durante o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, no fim dos anos 1960. Com o objetivo de unificar a nação, sua construção foi uma saga gigantesca e o maior exemplo das obras faraônicas do governo militar brasileiro. A estrada, que promoveria a integração nacional cortando o país de leste a oeste, ficou mais conhecida por ligar a fome do Nordeste com a miséria da Amazônia, e teve sua construção abandonada.



(foto: Rafael Motta/divulgação)



FILARMÔNICA

SERENATAS DE VERÃO





A Filarmônica de Minas Gerais realiza concerto de câmara na série Serenatas de verão, na Sala Minas Gerais, nesta quinta-feira (11/2), às 20h30. O concerto será transmitido ao vivo pelo canal da orquestra no YouTube (fil.mg/youtube), sem a presença de público. No programa, os músicos Rommel Fernandes (violino), André Geiger (contrabaixo), Marcus Julius Lander (clarinete), Rafael Alberto (percussão) e a musicista Ayumi Shigeta (piano) interpretam Serenata, de Schnitike; Cássia Lima (flauta), Jovana Trufanovic (violino) e Gilberto Paganini (viola) interpretam Serenata em ré maior, op. 25, de Beethoven; e os músicos Rodrigo de Oliveira (violino), João Carlos Ferreira (viola) e Robson Fonseca (violoncelo) executam Serenata para trio de cordas em dó maior, op. 10, de Dohányi.





DUO VERA CRUZ

POCKET SHOW





Nesta quinta-feira (11/2), às 19h30, André Siqueira (flauta) e Matheus Ribeiro (piano), compondo o Duo Vera Cruz, nome que remete à origem do Brasil e à emblemática canção de Milton Nascimento, farão pocket show com influências da atual música mineira e também do jazz moderno e do minimalismo com apresentação de músicas autorais. O espetáculo faz parte do projeto Gerais Cultura de Minas, do Memorial Vale, com transmissão nas redes sociais e site do museu.



(foto: Pedro J Márquez/DIVULGAÇÃO)



ÚLTIMA FLORESTA

NO FESTIVAL DE BERLIM





A última floresta, de Luiz Bolognesi, foi selecionado para o Festival Internacional de Cinema de Berlim, na seção Panorama. É o único longa brasileiro escolhido. O diretor volta à mostra depois de exibir Ex-Pajé, em 2018. Bolognesi assina o roteiro com Davi Kopenawa, escritor, xamã e líder político ianomâmi. O filme denuncia o descaso com indígenas ao longo dos séculos, agravado no atual governo e com a pandemia de COVID-19. A produção, cuja estreia no Brasil está prevista para o segundo semestre, acompanha a rotina de um grupo ianomâmi que vive isolado, em um território ao norte do Brasil e ao sul da Venezuela, há mais de mil anos. O xamã Davi Kopenawa Yanomami busca proteger as tradições de sua comunidade e relatá-las para o homem branco que, segundo ele, nunca os viu, nem os ouviu. Ao mesmo tempo, eles lutam para que garimpeiros, que atuam ilegalmente no território, sejam retirados da região. Nesta quinta-feira (11/2), serão divulgados os filmes que vão disputar a principal premiação do festival, o Urso de Ouro.



(foto: Isabella Lanave/DIVULGAÇÃO)



MOSTRA DE TIRADENTES

CURTAS NA REDE MINAS





Produções cinematográficas que foram apresentadas na Mostra de Cinema de Tiradentes ganham espaço na programação da Rede Minas. A partir desta sexta (12/2), a emissora pública mineira exibe alguns desses títulos durante fevereiro. Amanhã, às 23h, curtas do Paraná, São Paulo, Pernambuco, Bahia e Ceará são apresentados, na Faixa de cinema. Os títulos Ela que mora no andar de cima, Você tem olhos tristes, Pega-se facção, 5 fitas e Noite de seresta estão na programação. Os filmes também podem ser vistos, no mesmo horário, no site redeminas.tv.





CIRCUITO INFANTIL

CORDEL, POEMAS E TEATRO





O Circuito Municipal de Cultura realiza, entre esta quinta (11/2) e domingo (14/2), a primeira edição da Mostra Infantil, que traz atividades voltadas especialmente para as crianças. Integralmente virtual e gratuita, a programação traz exibições de música, cordel e teatro de bonecos. Entre as atividades, uma oficina de bonecos articulados ministrada pelos mineiros do Grupo Pigmalião Escultura que Mexe, com o uso de objetos descartados. Quem abre a programação é Mari Bigio, artista de Pernambuco com 13 anos de carreira, que atua como cordelista, contadora de histórias, cantora, compositora e radialista. Às 11h, será exibido o vídeo em que ela apresenta o cordel Lampião lá do sertão. Informações e programação completa em www.circuitomunicipaldecultura.com.br.