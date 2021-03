Série documental mostra impacto da ditadura militar na cultura do Brasil

(foto: Victor Carvalho/Divulgação) assinatura, lança a série documental O silêncio que canta por liberdade, dirigida por Úrsula Corona, com idealização conjunta com o produtor musical Omar Marzagão, filho do criador do Festival Internacional da Canção Popular. A série aborda a ditadura brasileira sob o ponto de vista cultural. Em oito episódios, a dupla compartilha depoimentos de artistas que viveram a censura no Nordeste, numa narrativa para além da já conhecida pelos relatos no Sul e Sudeste. No segundo semestre deste ano, o Prime Box Brazil, canal da tevê por, lança a série documental O silêncio que canta por liberdade, dirigida por Úrsula Corona, com idealização conjunta com o produtor musical Omar Marzagão, filho do criador do Festival Internacional da Canção Popular. A série aborda a ditadura brasileira sob o ponto de vista cultural. Em oito, a dupla compartilha depoimentos de artistas que viveram a censura no Nordeste, numa narrativa para além da já conhecida pelos relatos no Sul e Sudeste.





LEIA MAIS 04:00 - 02/03/2021 'Doutor Castor' mostra como um bicheiro se tornou o 'rei do Rio'

04:00 - 02/03/2021 Gal Costa revisita seu repertório em dueto com cantores que influenciou

04:00 - 02/03/2021 Série do canal Off ensina o 'ativismo de sofá' em favor do ambiente próximas gerações entendam o nosso legado por meio da cultura”, explica Úrsula. A partir dessa premissa, ela começou a se questionar sobre o impacto da ditadura nos estados nordestinos. Dessa investigação nasceu a série documental, que narra o período de domínio militar pela resistência dos artistas que tiveram obras censuradas e foram perseguidos. Participam nomes como José Carlos Capinan, Gilberto Gil, Gal Costa, Políbio Alves, Gerônimo, Vovô do Ilê, Cacá Diegues e Moraes Moreira, provavelmente em uma das últimas entrevistas do artista antes de morrer no ano passado. “A gente sempre tem um cuidado de tentar que asgerações entendam o nosso legado por meio da cultura”, explica Úrsula. A partir dessa premissa, ela começou a se questionar sobre o impacto da ditadura nos estados nordestinos. Dessa investigação nasceu a série documental, que narra o período de domínio militar pela resistência dos artistas que tiveram obras censuradas e foram perseguidos. Participam nomes como José Carlos Capinan, Gilberto Gil, Gal Costa, Políbio Alves, Gerônimo, Vovô do Ilê, Cacá Diegues e Moraes Moreira, provavelmente em uma das últimasdo artista antes de morrer no ano passado.





A produção ainda desemboca na influência desse período numa geração posterior, com falas de Camila Amado, Chico César e Otto. “É um resgate do legado da história cultural do Brasil, que é uma coisa muito importante para as novas gerações conhecerem, principalmente os artistas do Nordeste que não tiveram relatos de grande conhecimento nacional. O que não tira o valor deles nem o legado”, acrescenta. O canal Prime Box Brazil ainda definirá a data específica de lançamento de O silêncio que canta por liberdade.