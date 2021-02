Documentário inédito sobre autismo será exibido nesta sexta, na TV Brasil

inédito "Vivendo com o autismo" estreia nesta sexta-feira (19/2), às 21h30, na TV Brasil. Com 50 minutos de duração, o filme original da BBC traz informações sobre o, mostra os desafios de interação social, traz experiências de convívio e destaca habilidades especiais. Também aborda o diagnóstico e os mistérios relacionados a essa condição.

A produção é conduzida pela psicóloga, que dedicou 50 anos de sua carreira à pesquisa do autismo. A obra revela descobertas, histórias e experiências de vida a partir de personagens notáveis e nuances que revolucionaram a compreensão científica do cérebro humano. O objetivo da exibição é refletir sobre o Dia Internacional dacelebrado nesta quinta, 18 de fevereiro.Após a exibição, o documentário ficará disponível no aplicativo da EBC Play, no site play.ebc.com.br