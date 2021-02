Documentário revela horrores da União Soviética de Stalin

Gulags foram usados por Stálin para prender opositores do regime soviético (foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

O horror por trás do, um sistema de campos de trabalhos forçados dentro da antiga, dedicados a aprisionar e a punir todos os que fossem considerados ameaças para o regime, é contado no“Gulag, a história dos campos de concentração soviéticos”, de Patrick Rotman, Nicolas Werth e François Aymé. A exibição será nesta sexta (19/2), às 23h, no Curta!. O filme se baseia em imagens históricas e em depoimentos de, recolhidos entre 1988 e 2014. O embrião do Gulag começou ainda sob comando de Lênin, mas foi implementado de vez no governo de Stalin, após uma reforma penal que monta um sistema robusto e integrado que submete os presidiários — em cada vez maior número — a trabalhos forçados e às mais terríveis violações de direitos humanos.