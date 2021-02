Segunda temporada de 'Soltos em Floripa' terá brigas, polêmicas e pegação

Reality já causou polêmica ao exibir cenas de conteúdo sexual (foto: Divulgação/Amazon Prime Video) Amazon Prime Video estreou a segunda temporada do reality show Soltos em Floripa. Assim como em sua estreia, no ano passado, a atração mostra sete jovens de diferentes regiões do país reunidos em uma casa de praia localizada em Florianópolis, em Santa Catarina. Os episódios serão lançados semanalmente e, de acordo com o trailer, terão muitas brigas, polêmicas, romance e “pegação”.



Segundo a Amazon Prime Video, todos os episódios foram gravados antes da pandemia da COVID-19.



Assista ao trailer:





A série ainda conta com uma produção paralela, Soltos em Floripa: A resenha, na qual seis celebridades reagem ao que aconteceu em cada episódio. Nesta edição, a atração traz as cantoras Lexa, Pabllo Vittar e MC Carol, o funkeiro Jerry Smith, o ator Felipe Titto e o influenciador digital John Drops.



João Mercuri, participante da primeira temporada, não estará presente nos novos episódios. Pouco antes do início das gravações, ele foi diagnosticado com um câncer no cérebro. Ainda em tratamento e depois de duas cirurgias para retirada de tumores, João deverá tem uma participação especial prevista.





A primeira temporada do reality causou polêmica ao exibir cenas de conteúdo sexual. Duas mulheres convidadas a participar de uma festa no programa chegaram a processar a Amazon Prime porque sequências íntimas de ambas foram exibidas. A plataforma de streaming reeditou dois episódios para remover as imagens das duas.

