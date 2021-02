Inhotim abre seleção na Orquestra de Câmara; saiba como concorrer

(foto: William Gomes/divulgação)

abriu edital de seleção para aJovens residentes em Minas Gerais poderão concorrer a umapara estudar música no museu, localizado em Brumadinho, na Grande BH. Serão disponibilizadaspara homens e mulheres entre 17 e 26 anos, que toquem violino (10 vagas), viola (4), violoncelo (4) ou contrabaixo (2).Do total, 10 vagas serão destinadas prioritariamente a estudantes oriundos da Escola de Cordas do Inhotim e moradores de Brumadinho.Asvão até 22 de fevereiro. O formulário eletrônico e edital estão disponíveis do site www.inhotim.org.br. Os aprovados serão contatados até 3 de março. Cada integrante terá direito a uma bolsa-auxílio no valor de R$ 800 durante 10 meses (março a dezembro de 2021). Os ensaios são aos sábados, das 9h30 às 12h30, no Inhotim. Também há encontros esporádicos em BH, às quartas-feiras, das 19h30 às 22h30.