Inhotim abre exposição virtual com mais de 3 mil espécies de plantas

(foto: João Marcos Rosa/divulgação)

Entre folhas e formas: uma viagem ao universo das aráceas, nova exposição virtual do Instituto Inhotim, estreia nesta terça (22), no Google Arts and Culture. A mostra botânica conta com fotos e descrições de mais de 3 mil espécies de plantas, com destaque para as pertencentes à família das aráceas, como antúrio, copo-de-leite, taioba, inhame, costela-de-adão. A exposição também contará com áudios gravados por profissionais do museu e especialistas na área, contando história, curiosidades e utilidades dessas plantas. Na visita virtual, o público poderá conhecer espécies como o imbé-gigante (foto). Gigantesca e de aparência jurássica, a planta é um arbusto trepador ou rastejante nativo da Venezuela, com folhas espessas, resistentes e onduladas, além de ser considerada preciosidade na natureza.





RELEITURAS MUSICAIS

OS ÍMPARES





Letícia Novaes e Paraphernália são os convidados de Os ímpares, nesta terça-feira (22), às 14h30, no Curta.! Enquanto a cantora faz a sua versão de Caboclo, a banda regrava a instrumental Karina, do clássico álbum de Arthur Verocai. Em seguida, Carlos Dafé conta sobre a ida aos Estados Unidos, em 2009, para a regravação do disco com uma orquestra de 30 músicos.



(foto: Disney Channel/DIVULGAÇÃO)



SÉRIES INFANTIS

NOVOS EPISÓDIOS





O Disney Channel anuncia a exibição de novos episódios de três séries do canal, de segunda a sexta-feira. Os vizinhos Green, às 17h45, narra as aventuras nada convencionais de Cricket, um menino de 10 anos que se muda com a família para a cidade grande. Em Coop e Cami, às 14h30, os dois irmãos que dão nome à produção precisam lidar com as dificuldades da adolescência e as preocupações da escola. Na cômica Frangos estelares (foto) no espaço, às 17h15, os irmãos frangos Chuck, Finley e Starley são enviados por engano a uma academia de invasores intergalácticos. Tendo que competir com cadentes superdotados, diplomáticos e com habilidade de combate, os três precisam aproveitar a única vantagem que possuem: terem um ao outro.



(foto: Arquivo/O Cruzeiro)



GONZAGUINHA

TRIBUTO AO CANTOR





Em homenagem ao cantor e compositor Gonzaguinha (foto), que faria 75 anos nesta terça (22), o Mosaicos de hoje, a partir da meia-noite, na TV Cultura, apresentará episódio especial. Denominado A arte de Gonzaguinha, o programa retratará a trajetória do artista, mostrando curiosidades e episódios marcantes da carreira. Daniel Gonzaga, Marília Medalha, Luiza Possi e Gisella são alguns dos convidados da atração. Também será relembrada a participação de Gonzaguinha nos programas MPB especial (1973), Ponto de encontro (1978), Vox Populi (1982) e Ensaio (1990).

(foto: João Maria/Divulgação)



DANÇA PARA ESQUECER O VÔ

FABRÍCIO LICURSI





Fabrício Licursi apresenta o espetáculo Dança para esquecer o vô (foto), nesta terça (22), às 21h30. O solo é inspirado no livro A água e os sonhos, de Gaston Bachelard (1884-1962). Nele, o bailarino se baseia nos arquétipos de um velho e de um bêbado. Fabrício procura refletir sobre a recuperação da memória ancestral e a importância dela na formação da identidade. A apresentação pode ser assistida ao vivo no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc Ao Vivo.





PRIMAVERA DE MUSEUS

EDIÇÃO VIRTUAL





Com o objetivo de valorizar os profissionais de museus, seis instituições de Minas Gerais estão participando da 14ª edição da Primavera de Museus. A ação, cujo tema é “Eu, museu – nos bastidores dos museus da Secult”, divulgará pelas redes sociais vídeos gravados dentro das instituições participantes. Neles, é mostrado o trabalho dos funcionários que fazem com que a realização das exposições seja possível. O tema foi inspirado na obra Eu, robô (1939), do escritor russo Isaac Asimov, que mostra a Terra em um futuro distópico, onde a população foi dominada por máquinas e pela inteligência artificial. De BH, estão o Museu Mineiro, Museu dos Militares Mineiros e Centro de Arte Popular. Além deles, o Museu Casa Alphonsus de Guimaraens (Mariana), o Museu Casa Guignard (Ouro Preto) e o Museu Casa Guimarães Rosa (Cordisburgo) participam do projeto. Os vídeos serão postados ao longo da semana e podem ser vistos nas redes sociais dessas instituições. A ação vai até 27 de setembro.





DISPUTA NERVOSA

COMPETIÇÃO NO FUNK





Começa nesta terça (22), às 20h, a fase regional da competição de funk Disputa Nervosa, promovida pelo Centro Cultural Lá da Favelinha. A disputa será realizada de forma on-line e as apresentações serão transmitidas pelo canal do projeto no YouTube. Kdu dos Anjos será o responsável por conduzir a apresentação, que contará com a participação do grupo Favelinha Dance e de outros convidados.





AMORES NA INTERNET

NOVA SÉRIE





Na série Passaporte para amar, que estreia nesta terça (22), às 18h25 no Lifetime, cinco mulheres norte-americanas enfrentam os desafios de prosseguir com romances iniciados na Internet. Na produção, inspirada em fatos reais, as participantes vão viajar para países como Peru, Camboja, Índia e Rússia para o primeiro encontro e descobrir se o romance tem futuro ou não. No primeiro episódio, intitulado Era uma vez em uma terra distante, elas precisam lidar com as desilusões, medos e pressões familiares para conhecerem os amados.





LIVES DO DIA

HELIÃO





O cantor e compositor Helião participa nesta terça (22), às 19h, da live Festa brava. O artista é um dos fundadores da Família RZO, grupo que revelou nomes como Sabotage (1973-2003) e Negra Li. Ao lado do RZO, o rapper já lançou discos como Todos são manos (1999), Evolução é uma coisa (2003) e Quem tá no jogo (2017). A transmissão será via YouTube do Sesc São Paulo e Instagram do Sesc Ao Vivo.





MUSEU CASA GUIMARÃES ROSA





O Sempre um Papo em Casa desta terça (22) apresentará bate-papo com Ronaldo Alves de Oliveira, coordenador do Museu Casa Guimarães Rosa, em Cordisburgo. Na live, que começará às 18h, ele falará sobre o espaço, as ações que vêm sendo promovidas e as dificuldades acarretadas pela pandemia e o isolamento social. O Museu Casa Guimarães Rosa foi inaugurado em 30 de março de 1974, na casa onde o escritor nasceu e passou a infância.