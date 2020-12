Prazo para doações do IR para Inhotim vai até quinta, dia 30

(foto: Rossana Magri/Inhotim)

Vai até quarta-feira (30) o prazo para pessoas físicas destinarem parte de seu Imposto de Renda ao Instituto Inhotim (foto), com ressarcimento ou dedução garantidos em 2021. A Lei de Incentivo à Cultura permite a destinação de até 6% do IR a instituições do setor. Quem quiser ajudar o centro de arte contemporânea de Brumadinho deve aderir ao programa Amigos do Inhotim, com doações a partir de R$ 175. Ela deve ser feita na conta-corrente do projeto, identificada pelo CPF do doador e pelo número 2, indicando que se trata de doação. Logo após a confirmação do depósito, o instituto envia um recibo de mecenato por e-mail ao contribuinte. Informações: amigos@inhotim.org.br e (31) 3571-9779.

ADRIANA VERSIANI

POETAS IMAGINÁRIOS

Adriana Versiani dos Anjos lançou Um bicho, dois gravetos e quatro pingos (Boutique do Livro), com 11 poesias divertidas, assinadas por crianças imaginárias. As ilustrações (foto) são de Gutto Paixão (artista plástico de verdade). Uma das “coautoras” da coletânea é Isadora Fernandez, cujo poema diz assim: “O gato tem 7 vidas/ muito + que o pato// O pato tem 1 vida/ muito - que o gato/// Pode chover canivete/ que pato não morre/ afogado”. Os temas de Adriana têm estreita ligação com o universo infantil – bichos, escola, quintal e família, por exemplo.

Autora dos livros de poemas A física dos Beatles (2005), Conto dos dias (2007), Diário de A (2013), Três pedras (2014), Arqueologia da calçada e Farmacopeuma (2018), Adriana lançou pela primeira vez versos destinados às crianças. A escritora ouro-pretana, que fez parte do Coletivo Dazibao, foi também co-organizadora da Coleção Poesia orbital e do Jornal Inferno.

FILMES

DICAS DO CINECENTRO

O CineCentro, projeto do Centro Cultural UFMG, programou dois filmes para esta semana, encerrando as dicas de dezembro ligadas à temática natalina. Para amanhã (29), o indicado é Um conto de Natal, longa americano dirigido por Edwin L. Marin, lançado em 1938 e inspirado no clássico de Charles Dickens. Reginald Owen faz o papel de Ebenezer Scrooge, milionário avarento e grosseiro, que num 25 de dezembro recebe a visita de três fantasmas que o fazem repensar sua vida. O link é https://bit.ly/3mGC57W.

Na quinta-feira (31), será a vez da comédia De ilusão também se vive (1947), dirigida por George Seaton. Conta a história de um homem barrigudo e de barba branca, papel de Edmund Gwenn, contratado para ser Papai Noel de uma loja de departamentos. É dado como louco ao insistir em que o bom velhinho existe e é ele próprio. Um advogado tenta provar que o barbudo está falando a verdade. O link do longa é https://bit.ly/33HzhQm.

INSCRIÇÕES

TEATRO NA PUC MINAS

A Escola de Teatro da PUC Minas oferecerá aulas on-line para adultos e crianças em 2021. O prazo de inscrições vai de 4 a 29 de janeiro. Os cursos são: Processo profissionalizante, a partir de 3 de fevereiro; Iniciação teatral para adultos também a partir de 3 de fevereiro; e Iniciação

teatral para adolescentes, a partir de 6 de fevereiro. Inscrições: pucminas.br/escoladeteatro. Informações podem ser obtidas por meio do e-mail escoladeteatro@pucminas.br.