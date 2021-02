Filme sobre o mineiro Jean Charles será exibido nesta quarta

(foto: TV BRASIL/DIVULGAÇÃO)





Baseado em história real, o filme Jean Charles estreia nesta quarta-feira (10/2), às 22h30, na faixa Festival de cinema, na TV Brasil. Protagonizado por Selton Mello, o drama biográfico ainda traz no elenco Vanessa Giácomo, Luís Miranda, Sidney Magal e Daniel de Oliveira. O longa é inspirado no caso do mineiro Jean Charles de Menezes, que foi confundido com terrorista e assassinado pela polícia britânica no metrô de Londres, em julho de 2005. A trama revela os últimos meses da vida do eletricista brasileiro vivido por Selton Mello. A produção mostra a rotina do jovem a partir da chegada de sua prima Vivian, que vai morar com ele e os primos Alex e Patrícia em um sobrado no Sul da capital.



A trágica morte de Jean Charles repercutiu internacionalmente. Além de comoção no Brasil, o polêmico caso alcançou notoriedade global ao ser associada equivocadamente à crescente onda de terrorismo em diversos países. Com direção de Henrique Goldman, o filme ainda mergulha na perspectiva humana do brasileiro ao acompanhar a realidade dos imigrantes. O crime que vitimou Jean Charles abalou a família do eletricista. Os primos precisaram reconstruir a vida após a dolorosa perda em meio à luta por justiça. A polícia londrina tentou encobrir o erro. As autoridades britânicas levantaram suspeitas sobre o rapaz, mas a verdade prevaleceu: Jean Charles era inocente. O jovem residia há três anos em Londres e não tinha nenhum envolvimento com terrorismo.





LÔ BORGES

ÁLBUM COM MÁRCIO BORGES





Muito além do fim é o novo álbum de Lô Borges em parceria com seu irmão Márcio Borges, que será lançado em 5 de março pela gravadora Deck. Principal parceiro de Lô, Márcio volta a compor com ele depois de 10 anos. "Para mim está sendo maravilhoso, foi com ele que aprendi a compor quando tinha 14 anos. É um cara fundamental na minha vida", declarou Lô Borges. A parceria entre os dois já rendeu clássicos como Um girassol da cor de seu cabelo, Clube da Esquina e Quem sabe isso quer dizer amor. São 10 canções inéditas, incluindo a faixa-título, Muito além do fim, que traz participação especial de Paulinho Moska.





REENCARNAÇÃO

SÉRIE DOCUMENTAL





A série documental Reencarnação: O espírito em meu filho apresenta histórias de crianças que parecem ter memórias de outras vidas. Os episódios trazem relatos misteriosos e muito inquietantes, pelo nível de detalhes, e sugerem experiências de encarnações passadas. No episódio inédito desta quarta (10/2), às 20h50, no A&E, um garoto que se lembra de ter morrido em 11 de setembro, uma menina assombrada por lembranças de sua morte no atentado de Oklahoma City, além de uma criança aterrorizada por pesadelos com um fim horrível na Segunda Guerra Mundial.





MOMENTOS MUSICAIS

PODCAST DE CAMILA ÁVILA

(foto: Jacyra Lage/divulgação )



Quem é a musa de Caetano Veloso em Tigresa? Por que Baden Powell e Paulo César Pinheiro estavam rindo em Vou deitar e rolar? Medo bobo, de Maiara e Maraísa, é uma história real? O projeto #MomentosMusicais responde a essas e a muitas outras perguntas sobre a música brasileira. Criado e produzido por Camila de Ávila, produtora editorial, jornalista especializada em história da cultura e da arte, o #MomentosMusicais, desde 2017, já contou, nas redes sociais e no YouTube, a história de mais de 160 canções. Agora, evoluiu para o formato de podcast e pode ser ouvido nas principais plataformas de streaming. A cada quarta-feira, um novo episódio. Além do podcast, o o projeto conta com páginas no Facebook (@momento.musicaismpb) e no Instagram (@momentos.musicais), nas quais, a cada semana, é inserida a história de uma nova canção.





SEIS DE UMA VEZ

NOVOS EPISÓDIOS

(foto: Discovery Home & Health/DIVULGAÇÃO)



Courtney e Eric Waldrop e seus nove filhos, seis deles gêmeos, estão de volta ao Discovery Home & Health a partir desta quarta (10/2), às 23h, em novos episódios de Seis de uma vez. A série, que acompanha a rotina da família, vai à casa dos Waldrop, o jovem casal que vive com a prole no estado americano do Alabama. Em uma hora, cada episódio segue de perto a reviravolta na rotina dos pais e das crianças em uma fase importante para os sêxtuplos: prestes a completar 2 anos, eles vivem um período intenso de descobertas, já andam, falam e desenvolvem seus gostos e personalidades. Com esse ganho de autonomia vêm também as peripécias da idade, que exigem atenção total dos pais.





MESTRE DO METAL

SEXTA TEMPORADA





A partir desta quarta-feira (10/2), às 22h15, o Discovery Turbo está de volta com a safra inédita de Mestre do metal. Nos episódios inéditos da sexta temporada, Ian Roussel passa a desenvolver seu trabalho como “escultor de automóveis”, como ele próprio se define, em uma nova oficina localizada em uma propriedade isolada. Esmero, engenhosidade, muita solda e marreta em punho: assim Ian transforma sucatas e peças de máquinas em carros que ele mesmo idealiza.





HITCHCOCK

DOCUMENTÁRIO

(foto: Reprodução de internet)



Alfred Hitchcock é tema do documentário Hitchcock – O homem por trás do ídolo, dirigido por Laurent Herbiet. Um dos diretores de cinema mais reverenciados de todos os tempos, o “mestre do suspense” tem a vida desvendada pelo olhar de sua esposa, a roteirista e editora cinematográfica Alma Reville. Por mais de 50 anos, Alma esteve ao lado de Hitchcock na vida conjugal e profissional. Ela foi fundamental para a consolidação da obra do diretor. Entre luzes e sombras, ambos se misturam em diversos momentos, gerando produção cinematográfica que marcou a história do cinema mundial. O filme vai ao ar nesta quarta (10/2), às 22h40, no Curta!.





EDUCADORES

ENCONTROS VIRTUAIS





Nesta quarta (10/2), a partir das 15h, professores, educadores e profissionais da educação podem participar de atividade de formação oferecida pelo CCBB Educativo. A Semana do Educador permite que os interessados aprendam sobre exposições do CCBB, com conhecimento e materiais para serem aproveitados em seu dia a dia com os alunos, mesmo em aulas remotas. O conteúdo é 100% on-line e para participar é necessário se inscrever pelo site www.ccbbeducativo.com. Nesta edição, a mostra cujo conteúdo será aprofundado é Abraham Palatinik: a reinvenção da pintura. A participação nas atividades é gratuita e certificada, com acesso a materiais de apoio. Também são partilhadas orientações sobre agendamento de visitas virtuais síncronas para grupos de estudantes.





FRANKIE

ISABELLE HUPPERT

(foto: Paris Filmes/Divulgação)



Frankie, drama com Isabelle Huppert indicado à Palma de Ouro, em Cannes, vai ao ar nesta quarta (10/2), às 20h10, no Telecine Premium. O drama traz a veterana do cinema no papel que dá título ao filme, uma atriz que descobre ter poucos meses de vida e decide ir para Sintra, em Portugal, para as últimas férias em família. O filme tem direção de Ira Sachs e roteiro do brasileiro Mauricio Zacharias. Além de Huppert, estão no elenco Marisa Tomei, Brendan Gleeson, Greg Kinnear e Jérémie Renier.