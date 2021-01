Estupro coletivo que chocou o mundo em 2016 inspirou a série 'La Jauría'

Daniela Vega e Antonia Zegers contracenam em La Jauría (foto: AMAZON PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)

Tradicionalíssimas em Pamplona, Espanha, as Festas de São Firmino, realizadas em julho, são conhecidas mundo afora por causa da controversa corrida de touros, que percorrem, em alta velocidade, a zona central da cidade. A edição de 2016 do evento é de triste memória. Tradicionalíssimas em, Espanha, as Festas de São Firmino, realizadas em julho, são conhecidas mundo afora por causa da controversa corrida de touros, que percorrem, em alta velocidade, a zona central da cidade. A edição de 2016 do evento é de triste memória.





Cinco homens, um deles integrante do Exército e outro da Guarda Civil, pegaram à força uma jovem, a levaram para um local isolado e a estupraram. O ataque foi filmado pelos próprios, que depois o compartilharam em um grupo de WhatsApp chamado La Jauría. O caso, levado aos tribunais, é chamado de La Manada e foi alvo de protestos no mundo inteiro, incluindo o Chile.





Fábula, produtora do cineasta chileno Pablo Larraín, criou a partir desse crime contemporâneo a série La Jauría, cuja primeira temporada, com oito episódios, será lançada nesta sexta-feira (29/1), na Amazon Prime Video. Larraín é produtor executivo, e a segunda temporada já está sendo rodada.





O cenário não é a Espanha, mas o Chile. E mais do que o crime, o que está em foco é a investigação posterior.









À medida que a investigação avança, as detetives descobrem que há mais por trás daquele crime de gênero. No elenco destaca-se a atriz trans Daniela Vega (intérprete da agente Marina Vidal), revelada em Uma mulher fantástica (2017), de Sebastián Lelio, vencedor do Oscar de Filme internacional em 2018.





LA JAURÍA

• Série em oito episódios. Estreia nesta sexta (29/1), na Amazon Prime Video