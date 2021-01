Mostra de Tiradentes começa hoje e destaca a obra da diretora Paula Gaitán

Paula Gaitán diz que tem relação especial com a Mostra de Tiradentes (foto: Universo Produção/divulgação)

Para o coordenador curatorial Francis Vogner dos Reis, ela representa “o que foi e continua sendo” a Mostra de Cinema de Tiradentes, cuja 24ª edição será aberta nesta sexta-feira (22/1), em formato totalmente on-line. Vogner se refere à diretora Paula Gaitán, homenageada especial do evento, que traz em sua obra a diversidade característica da mostra mineira, ao transitar entre diferentes linguagens artísticas e estilos de produção.





A programação reservou espaço especial para a filmografia da diretora franco-colombiana, cuja trajetória artística foi desenvolvida no Brasil. Paula é viúva do cineasta Glauber Rocha (1939-1981), parceiro na arte e na vida. Na sessão de abertura, será exibido o novo filme dela, o documentário Ostinato, sobre o músico Arrigo Barnabé.





DEBATE

A sessão será precedida por um debate com as presenças de Paula Gaitán, Ava Gaitán Rocha (cantora, compositora e cineasta), Clara Choveaux (atriz), Eryk Rocha (cineasta) e Arrigo Barnabé, com mediação de Francis Vogner. A transmissão ocorrerá no site do evento.





“Tenho uma relação com a Mostra de Cinema de Tiradentes, seis dos nove longas que fiz foram exibidos lá. Então, será um momento bonito. Eles me pegaram de surpresa. Hoje, há muitos cineastas interessantes. É um momento bem particular de grande força, com muitos diretores indígenas, negros, jovens”, comenta Paula. “Tive a sorte imensa de ser convidada. É um momento trágico da vida política nacional, em que pesa todo esse desmonte, mas com o espírito de criação bastante presente, com muitos filmes incríveis”, diz.





Parte da filmografia de Paula Gaitán ficará em cartaz na Mostra Homenagem. Estão programados longas já vistos pelo público, como Luz nos trópicos (2020) e Exilados do vulcão (2013), além de novidades. Uma delas é Ostinato, que a diretora classifica não como documentário, mas “uma conversa, um encontro em que Arrigo fala sobre o trabalho dele.”





Outro lançamento é o curta Se hace camino al andar, baseado no poema do espanhol Antonio Machado, com o artista visual mineiro Paulo Nazareth. “Fala do eterno retorno, de refazer caminhos, um pouco da situação em que estamos agora”, adianta Paula.





A outra novidade é o curta Ópera dos cachorros, mas ela não revela detalhes, dizendo apenas que se trata de um trabalho mais pessoal, ligado à performance. “Não quero estragar a surpresa”, explica.

Arrigo Barnabé em Ostinato, filme de abertura da mostra mineira (foto: Lucas Barbi/divulgação)



SORTE

Os três novos trabalhos foram filmados antes da pandemia e, segundo Paula, finalizados por ela mesma, “ilhada na ilha de edição” durante o isolamento. “Tenho sorte de ter muitos materiais que já estavam gravados ou filmados, à minha espera na ilha. Ultimamente, venho fazendo processos de edição de imagens e montagem. Aprendi a trabalhar com o programa, agora tenho essa autonomia”, revela.





A mostra de Tiradentes exibirá, gratuitamente, 114 filmes produzidos em 19 estados, que poderão ser vistos no site do evento, no qual também está disponível a programação completa.





24ª MOSTRA DE CINEMA DE TIRADENTES

Abertura nesta sexta-feira (22/1), às 20h, com performance audiovisual dirigida por Chico de Paula, trilha sonora de Barulhista e artistas mineiros; exibição do filme Ostinato, de Paula Gaitán; e show de Arrigo Barnabé. A programação gratuita está disponível no site www.mostratiradentes.com.br. Até 30 de janeiro.