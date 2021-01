Festival My French Film oferece filmes de graça até fevereiro

Documentário Adolescentes mostra garotas às voltas com o rito de passagem para a vida adulta (foto: Fotos: My French Film/divulgação)

O mundo inteiro, ao mesmo tempo, assistindo aos mesmos filmes. Tem início na sexta-feira (15/1) a 11ª edição do My French Film Festival, que exibe a produção recente francófona, entre longas e curtas-metragens. Com a pandemia da COVID-19, o evento investe com força na exibição on-line.





Os curtas são gratuitos em todos os países, os longas não. Mas em alguns lugares tudo é de graça, inclusive na América Latina. No Brasil, os filmes podem ser assistidos tanto no site oficial do festival quanto em três plataformas de streaming: SPcine Play, Petra Belas Artes e Supo Mungam Plus.





TEMAS

A seleção reúne três dezenas de produções, divididas por temas. Forever young destaca títulos que marcam a transição da adolescência para a idade adulta. Um dos destaques é Adolescentes (2019), de Sébastien Lifshitz. O documentário tem premissa semelhante à de Boyhood (2014), de Richard Linklater. Durante cinco anos, Lifshitz acompanhou Emma e Anaïs, duas amigas da França rural dos anos 2010.









True heroines destaca filmes centrados em fortes personagens femininos. Na seleção, há uma produção belga (Donas de alegria, de Frédéric Fonteyne e Anne Paulicevich) e uma canadense (Kuessipan, de Myriam Verrealt).

Comédia francesa Enorme discute a paternidade no mundo contemporâneo



CANNES

Exibido no Festival de Cannes, Heróis nunca morrem (2019), de Aude Léa Rapin, que acompanha um homem que parte de Paris para Sarajevo, na Bósnia, com duas amigas em busca da própria identidade, está na seção On the road. Há ainda seleções com filmes de fantasmas, produções infantis e de realidade virtual.





Dez longas e 10 curtas concorrem à premiação do festival, que distribuirá prêmios do júri, da crítica especializada e do público (internautas podem votar em seu filme favorito e dar notas a todas as produções a que assistirem).





MY FRENCH FILM FESTIVAL

De sexta-feira (15/1) a 15 de fevereiro. Os filmes, gratuitos, estão disponíveis no site do festival e nas plataformas SPcine Play (spcineplay.com.br), Petra Belas Artes (belasartesalacarte.com.br) e Supo Mungam Plus









Tudo 0800

Única plataforma pública de streaming do país, a SPcine Play, desde o início da pandemia, se tornou gratuita. A ideia era de que a gratuidade fosse até o fim de 2020, mas ela foi estendida até o fim de janeiro. Atualmente há 300 títulos disponíveis. Além das produções do My French Film Festival, a plataforma exibe filmes de outros eventos de cinema, como dos festivais Mix Brasil, Cinema Latino-Americano e In Edit. O SPcine Play registrou aumento de visualizações de 1.223% em relação a 2019. No ano passado, lançou 591 novos conteúdos, entre filmes, séries e especiais.