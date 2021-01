Ronnie Von virou meme em 2020 com 'Tranquei a porta'



Foi em 1977 que Ronnie Von, o príncipe da Jovem Guarda, tomou as rádios e as paradas de sucesso brasileiras com uma declaração dramática: “Tranquei a vida neste apartamento e a marcada juventude também”.





Com a quarentena imposta para tentar conter a pandemia do novo coronavírus, Tranquei a vida acabou se tornando a, digamos, música-tema de 2020 (e gerando um meme também).





Embora a crise sanitária ainda não esteja controlada, há motivos para acreditar que o mundo possa espantar os males da COVID-19 em 2021, com o processo de vacinação já iniciado em diversos países.

O Estado de Minas procurou artistas que fizeram da música sua forma de vida para saber qual seria a trilha ideal para o ano que começa hoje. Confira as respostas a seguir.





Alfredo Dias Gomes

compositor e instrumentista carioca

Alfredo Dias Gomes (foto: Leandro Marques/Divulgação)



>> Um novo tempo

(Ivan Lins/Vitor Martins)

“Acho que essa música tem tudo a ver com o momento. Além do mais, toquei muito essa canção com o próprio Ivan. A letra diz, ‘Um novo tempo/ Apesar dos castigos/ Estamos crescidos/ Estamos atentos/ Estamos mais vivos/ Pra nos socorrer...’.”

Bruno Gouveia

vocalista da banda Biquíni Cavadão

Bruno Gouveia (foto: Raoni Coreia/Divulgação)

>> Apesar de você

(Chico Buarque)

“Nunca imaginei que cantaria essa música de novo, invocando o seu sentido. Acho que a letra tem tudo a ver, quando diz: ‘Apesar de você, amanhã há de ser outro dia...’.”

[Luiz Caldas

cantor, compositor e multi-instrumentista baiano

Luiz Caldas (foto: Cesar Rosec/Divulgação)

> Amanhã

(Guilherme Arantes)

“Acho que essa música deveria ser o tema para 2021. A letra diz: ‘Amanhã será um lindo dia/ Da mais louca alegria que se possa imaginar/ Amanhã, redobrada a força pra cima, que não cessa, há de vingar/ Amanhã mais nenhum mistério/ Acima do ilusório, o astro rei vai brilhar...’. Acho que essa poesia tem tudo a ver.”.

Luiz Carlos Sá

cantor, compositor e violonista carioca

Luiz Carlos Sá (foto: Vinicius Giffoni/Divulgação)

>> O barquinho

(Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)

“Depois desse 2020, só sugerindo uma bossa nova daquelas bem leves, ensolaradas, tranquilas. Precisamos de luz, festa, sol, amor, abraço, poesia, velas ao vento e um mar inteiro para navegar. As distâncias não fazem diferença depois de um ano desses. A letra diz: ‘Dia de luz/ Festa de sol e um barquinho a deslizar/ No macio azul do mar/ Tudo é verão e o amor se faz/ Num barquinho pelo mar/ Que desliza sem parar...’

Rosa Passos

cantora, compositora e violonista baiana

Rosa Passos (foto: Thamires Santiago/Divulgação)



>> Estrada do sol

(Tom Jobim/Dolores Duran)

“Essa música tem tudo a ver com o que penso, pois gostaria que as pessoas voltassem a dar as mãos, passear e que tivessem um comportamento mais gentil, solidário e muito amor no coração. ‘É de manhã vem o sol mas os pingos da chuva que ontem caíram/ Ainda estão a brilhar/ Ainda estão a dançar/ Ao vento alegre que me traz esta canção/ Quero que você me dê a mão vamos sair/ Por aí sem pensar no que foi que sonhei que chorei, que sofri/ Pois a nova manhã/ Já me fez esquecer/ Me dê a mão…’.”

Marcos Valle

cantor, compositor e pianista carioca

Marcos Valle (foto: Jorge Bispo/Divulgação)



>> Pequenas alegrias da vida adulta (Emicida)

“Pequenas alegrias da vida adulta, de Emicida, faixa de AmarElo qual participei. A letra diz: ‘Deve-se ter cuidado ao passar no trapézio/ Mesmo que pese o desespero dos novos tempos/ Se um like serve ao ódio, bro, nesse episódio/ Breve o bom senso diz respire um momento/ É sobre aprender tipo giz e lousa/ O espírito repousa, reza e volta cem por cento/ Cale tudo que o mundo fale e pense/ E o quanto vida vale, seja luz nesse dia cinzento...’.”

Elba Ramalho

cantora e compositora paraibana

Elba Ramalho (foto: Alice Venturi/Divulgação)

>> Amanhã

(Guilherme Arantes)

“Acho que essa música é perfeita para esse momento.”









Nico Rezende

cantor, compositor e instrumentista paulista

Nico Rezende (foto: Bernardo Neubarth/Divulgação)



>> Eu quero é botar meu bloco na rua (Sérgio Sampaio)

“Quero sugerir essa canção de 1973, do cantor e compositor capixaba que fez parte dos antigos festivais. Acredito que seja uma boa opção quando diz ‘Eu quero é botar meu bloco na rua/ Brincar, botar pra gemer/ Eu quero é botar meu bloco na rua/ Gingar, pra dar vender’.”









Roberto Menescal

cantor, instrumentista e compositor capixaba

Roberto Menescal (foto: CCBB/Divulgação)



>> Se todos fossem iguais a você

(Tom Jobim/Vinicius de Moraes)

“Aposto nessa canção que joga tudo para cima, alto astral. É o que precisamos, acreditar nesse futuro próximo. ‘Vai tua vida/ Teu caminho de paz e amor/ A tua vida é uma linda canção de amor/ Abre os teus braços e canta/ A última esperança/ A esperança divina de amar em paz/ Se todos fossem iguais a você/ Que maravilha viver...’.





Targino Gondim

cantor, acordeonista e compositor baiano

Targino Gondim (foto: CCBB/Divulgação)

>> Paciência

(Lenine)

“Tem tudo a ver com a necessidade do momento, de ser paciente e não se deixar levar pelo desespero. Belíssima, a letra diz: ‘Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma/Até quando o corpo pede um pouco mais de alma/ A vida não para/ Enquanto o tempo acelera e pede pressa/ Eu me recuso, faço hora, vou na valsa/ A vida é tão rara...’.”





Rogério Flausino

cantor, compositor e vocalista da banda Jota Quest

Rogério Flausino (foto: Harley Costa/Divulgação)

>> Clarear

(Roupa Nova)

“O Jota tem Dias melhores, que poderia servir de tema. Porém, prefiro reverenciar o grupo Roupa Nova, que perdeu, recentemente, o seu vocalista Paulinho. A própria letra diz: ‘Quando não houver mais amor, nem mais nada a fazer/ Nunca é tarde pra lembrar que o sol está solto em você/ Um pouco de luz nessa vida...’. É até uma forma de homenagear os meninos do Roupa Nova, que muito merecem”.

Toninho Horta

cantor, compositor e guitarrista

Toninho Horta (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)



>> Tocando em frente

(Almir Sater/Renato Teixeira)

“Acredito que essa música seja um bom tema para 2021, pois, além de ter uma bela melodia, a letra diz, ‘Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais/ Hoje me sinto mais forte mais feliz, quem sabe/ Só levo a certeza de que muito pouco sei ou nada sei/ Conhecer as manhas e as manhãs/ O sabor das massas e das maçãs/ É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir...’.”

Henrique Portugal

tecladista do grupo Skank

Henrique Portugal (foto: Letícia Sousa/Divulgação)

>> Começar de novo

(Ivan Lins/Vitor Martins)

“Acho que temos muitas dúvidas e muitas vontades. Nada está certo. Só temos a opção de olhar para a frente e continuar. A letra de Vitor Martins tem tudo a ver: ‘Começar de novo e contar comigo/ Vai valer a pena ter amanhecido...’.”









Marilton Borges

cantor, tecladista e compositor

Marilton Borges (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

>> São Salvador

(Ed Lincoln)

“Essa é uma música instrumental do grande tecladista cearense radicado no Rio de Janeiro Ed Lincoln, lá dos idos de 1960/1970. Ele era meu ídolo na época. Era considerado o ‘rei do baile’ na Cidade Maravilhosa, porém fazia sucesso no Brasil inteiro. Como tema para 2021, acho-a perfeita.”

Maurício Tizumba

cantor, compositor, violonista e percussionista

Maurício Tizumba (foto: Belisário Tonsich/Divulgação)

>> Meu jardim

(Vander Lee)

“Acho que a letra tem tudo a ver com esse momento. ‘Tô relendo minha lida/ Minha alma, meus amores/ Tô revendo minha vida/minha luta, meus valores/ Refazendo minhas forças/ Minhas fontes, meus favores/ Tô regando minhas folhas/ Minhas faces, minhas flores”.

Paulinho Pedra Azul

cantor, compositor e violonista

Paulinho Pedra Azul (foto: Ludmila Loureiro/Divulgação)

>> Semente do amanhã

(Gonzaguinha)

“Eu sugeriria essa linda canção do compositor carioca Gonzaguinha, cuja letra diz: “...Fé na vida/ Fé no homem/ Fé no que virá/ Nós podemos tudo, nós podemos mais/ Vamos lá fazer o que será”.

Affonsinho

cantor, compositor e guitarrista

Affonsinho (foto: Anna Lara/Divulgação)

>> The secret of life

(James Taylor)

“Adoro essa música, cuja letra fala sobre como aproveitar a vida com sabedoria. ‘The secret of life is enjoying the passage of time/ Any fool can do it/ Here ain´t nothing to it/ Nobody knows how we got to the top of the hill’ (O segredo da vida está em aproveitar a passagem do tempo/ Qualquer tolo pode fazer isso/ Não há nada disso/ Ninguém sabe como chegamos até o topo da colina).

Aline Calixto

cantora e compositora

Aline Calixto (foto: Flávio Charchar/Divulgação)

>> AmarElo

(Emicida)

“Escolhi essa porque me traz uma mensagem positiva, a vontade de seguir em frente e superar a dor e os obstáculos, acreditando em dias melhores e em si mesmo. Sempre percebo isso nas letras do Emicida _ acreditar em si. Mesmo quando o mundo lhe coloca para baixo, ele lhe lembra que as respostas estão em você mesmo: ‘Você é o único representante do seu sonho na face da Terra’. Ele lhe lembra ‘levanta e anda’ e, com sua própria história, ele mostra que é possível. Emicida é a prova viva das possibilidades.”

