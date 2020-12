Vale anuncia R$ 154 milhões em patrocínios para projetos culturais

Orquestra Filarmônica de MG está na lista de contemplados pelo patrocínio da Vale (foto: Daniela Paoliello / Divulgação) Se 2020 termina como um dos anos mais complicados de todos por causa da COVID-19, 2021 se aproxima ainda com muitas incertezas, sobretudo para a cultura. As atividades presenciais foram interrompidas logo quando a pandemia começou, em março, e ainda não há uma previsão de quanto shows, exposições, espetáculos de teatro e dança, concertos e demais eventos do tipo poderão voltar a acontecer em sua normalidade. Nessa terça-feira (22/12), pelo menos, o setor teve uma boa notícia vinda da mineradora Vale, que anunciou um investimento de R$154 milhões em patrocínios na área.





LEIA MAIS 04:00 - 20/12/2020 Festival Arte como Respiro reúne grupos de várias partes do país

04:00 - 22/12/2020 'Cidade pássaro' aborda a relação dos africanos com São Paulo

04:00 - 21/12/2020 Cris do Morro lança 'Favela e sociedade: Um muro a ser derrubado' De acordo com a empresa, serão 145 projetos apoiados financeiramente ano que vem, em 25 estados brasileiros. Os recursos serão aportados via Lei de Incentivo à Cultura (LIC). Dos 145 projetos selecionados, 77 foram por escolha direta e 68 selecionados na 1ª Chamada Vale de Patrocínios Culturais, edital lançado em 2020, que garantiu um total de R$25 milhões. O valor foi dividido em quatro faixas de valor: até R$ 250 mil, até R$ 500 mil, até R$ 1 milhão e até R$ 2 milhões. A Vale informa que a seleção foi feita por uma comissão formada por especialistas externos, como artistas, pesquisadores, jornalistas, críticos de arte e profissionais ligados ao setor cultural, e também empregados da mineradora.





Em Minas, onde a Vale tem extensa atuação econômica na mineração, infelizmente marcada nos últimos anos também pelas tragédias em Mariana e Brumadinho, pelo menos cinco iniciativas foram contempladas no edital Chamada Vale. São Elas:





-‘Rede De Patrimônio Criativo e Colaborativo De MG’, da Agência De Iniciativas Cidadãs (R$608.883,04)





-‘Festival De Cultura Popular - Ouro Preto e Mariana’, do Circ - Centro De Intercâmbio e Referência Cultural (R$250.000,00)





-‘Galpão Cine Horto - Manutenção e Programação 2021’, da Associação Galpão (R$198.200)





-‘43º Festival De Música de Prados’, do Gutoruocco Produções Culturais Eireli (R$229.738,00)





-‘Concertos Didáticos Musicoop - Sesi MG Musicoop’, da Cooperativa De Trabalho Dos Músicos Profissionais De Minas Gerais (R$250.000,00)





A lista completa dos 68 selecionados pode ser acessada no site do Instituto Cultural Vale: www.institutoculturalvale.org





Entre os 77 escolhidos por seleção direta estão projetos de dimensão nacional, ligados às áreas de patrimônios, música, festividades e circulação, museus e centros culturais. Em Minas, o Grupo Galpão, o Instituto Inhotim e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais estão na lista.

Nos outros estados projetos importantes aparecem, como a 19ª Flip - Festa Literária Internacional de Paraty, no Rio, a Osesp, em São Paulo, a Escola de Artes Visuais do Parque Lage e o Museu do Pontal, também no Rio, o Museu de Arte Moderna e o Museu Judaico de São Paulo, além do grupo Mulheres de Barro, no Pará.

A mineradora ainda mantém uma rede de espaços culturais próprios. São quatro museus e centros culturais com visitação gratuita. Em Minas, há o Memorial Minas Gerais Vale, localizado em Belo Horizonte.