Festival Arte como Respiro reúne grupos de várias partes do país

(foto: Youtube/reprodução)

O festival on-line Arte como Respiro, criado para apoiar artistas que ficaram sem condições de trabalhar durante a pandemia, destaca vários grupos teatrais do país neste domingo (20), a partir das 20h. Do Ceará, o Teatro Máquina apresenta a cena Nossos mortos: Arquivos desarquivados. Atores relembram a peça da companhia (foto) que abordou um episódio esquecido da história do Brasil: o massacre do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, ocorrido em 1937. De acordo com dados oficiais, cerca de 400 sertanejos foram mortos pelo Exército e Polícia Militar cearense, sob suspeita de serem "comunistas" por adotar projeto comunitário na região do Crato.





Também participam do festival bailarinos conectados a uma rede de dança virtual por David Costa, de São Paulo. Luaa Gabanini vai mostrar O espirro, a epifania. O coletivo carioca Subtexto apresenta Coragem. A atriz Camila Mota e a poeta Cafira Zoé farão a performance As gaivotas que nascem dos tremores da terra. O grupo catarinense Cena 11 encerrará a noite, com Matéria escura. Transmissões no site www.itaucultural.org.br.





LIVE

MÚSICA PARA TODOS





Neste domingo (20), um time de destaques da cena mineira subirá ao palco do Sesc Palladium, a convite do projeto Música para Todos. A partir das 19h, live reunirá Borba, Nêga Kelly, Raquel Coutinho e Auder Jr., com apresentação de Henrique Portugal e participação especial de Cláudio Venturini e Podé Nastácia. O show poderá ser acompanhado pelos canais do Sesc em Minas Gerais e da Cervejaria Albanos no YouTube. Durante a transmissão, o público será convidado a fazer doações para o Programa Mesa Brasil Sesc, voltado para o combate à fome.





CLIPE

MARCELO TOFANI

(foto: Acervo pessoal)



Marcelo Tofani (foto), integrante e fundador da banda Rosa Neon, mandou para as plataformas o clipe 2032, dirigido por Caio Vieira e rodado no Mercado Novo, entre outros locais de Belo Horizonte. A canção fala de um garoto atingido por raios que se vê obrigado a atravessar o tempo. O projeto solo de Tofani conta com vários capítulos, todos eles disponíveis no canal do artista no YouTube.





SHOWS

MEMORIAL VALE





O Memorial Vale fecha sua temporada virtual de 2020 com música. Neste domingo (20), às 11h, apresentam-se Juarez Moreira e Túlio Mourão, formando um duo de violão e piano. Às 17h, Márcio Santtos faz o show Flor de Minas, com canções de seu álbum homônimo. As transmissões ocorrerão nas redes sociais do Memorial.





DANÇA

PERFORMANCE





Neste domingo (20), a Cia. de Dança Palácio das Artes apresenta a performance Casa Vertigem, inspirada na complexa relação do homem com o tempo. A direção foi compartilhada pelos bailarinos Christiano Castro, Jorge Ferreira e Lucas Resende. Às 16h, no canal da Fundação Clóvis Salgado (FCS) no YouTube.





NATAL

ORQUESTRA DA PM





O Festival Cultural Meu Vizinho será encerrado neste domingo (20), às 17h, com apresentação da Orquestra Show da Polícia Militar, no Palácio da Liberdade. Com repertório natalino, a live será transmitida pelo canal do Instituto Hermes Pardini, promotor do evento, no YouTube.