Orquestra Sesiminas Musicoop faz a última 'live' do ano

(foto: Rafael Motta/divulgação )

(foto: CCBB/divulgação)

O maestro Felipe Magalhães vai reger a Orquestra Sesiminas Musicoop () nesta quarta-feira 16), quando o grupo se despedirá de 2020. O concerto Beethoven – O grande humanista terá música e também explicações sobre a vida e a obra do genial compositor, a cargo de Werner Silveira, que integra a Filarmônica de MG. Outros convidados são os solistas Elisa Galeao (piano), Rodrigo Oliveira (violino) e o quarteto de trombones Trombominas.***“Beethoven vem de uma das primeiras gerações a respirar os ares do iluminismo que desejava libertar o indivíduo da opressão da Igreja Católica e da monarquia. Contemporâneo, portanto, da Revolução Francesa e da Inconfidência Mineira”, diz Werner Silveira. O programa reúne as peças Sonata ao luar, Romance para violino e orquestra nº 2, Op. 50 e Quarteto de cordas, Op. 131, esta última composta quando ele estava completamente surdo. Às 19h, em youtube.com/fiemgoficial.Curador da mostra dedicada à obra de Ivan Serpa (1923-1973) em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil de BH, Hélio Márcio Dias Ferreira faz palestra, nesta quarta-feira (16), sobre a trajetória do artista plástico carioca. O CCBB oferece também tour virtual, no site bb.com.br/cultura, com pinturas () e desenhos, entre outros trabalhos. O encontro – presencial – com Ferreira começa às 19h, no Teatro 1, com entrada franca e retirada de ingressos via internet no site Eventim. O CCBB fica na Praça da Liberdade, 450, Funcionários.O cantautor e ator belo-horizontino Leo Brasil lança o disco Queremos libertação, disponível nas plataformas digitais. Com seu folk rock, ele convoca o público a prestar atenção aos ensinamentos indígenas e ao desenvolvimento espiritual do ser humano. O repertório traz também reggae, xote e canções inspiradas na música andina. Entre as faixas estão Tragicômico, Vida segue, Graças à deusa e Ventanias indígenas.Nesta quarta-feira (16), o Armatrux programou agenda on-line especial para mostrar seu trabalho nestes tempos de pandemia. Às 15h, na plataforma da companhia de teatro no YouTube, será lançado o clipe AsAftasardemeashemorroidasídem, com música de Bob Faria. Às 19h, tem live para exibir o primeiro episódio de Armatrux A Banda (novo show). Às 20h, John Ulhoa, integrante da banda Pato Fu, participa de bate-papo com Paula Manata, atriz da trupe mineira.Até 31 de janeiro, poderão ser feitas inscrições para o Concurso Nacional de Literatura Prêmio Cidade de Belo Horizonte 2020, promovido pela prefeitura de BH, destinado às categorias poesia e conto. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município e pode ser consultado no portal da prefeitura. Informações: premiocbh@pbh.gov.br.A edição de 2020 do Sempre um Papo, que ganhou formato on-line por causa da pandemia, será encerrada esta semana com dois escritores aclamados. Nesta quarta (16), às 18h, Eucanaã Ferraz conversa com Afonso Borges, idealizador do projeto, sobre a importância da obra de Clarice Lispector. Quinta-feira (17), no mesmo horário, o convidado é o angolano Pepetela, autor do romance Sua Excelência, de corpo presente (Kapulana).