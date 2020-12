'The wilds' segue o rastro do sucesso de 'Lost'

Garota se desespera após avião cair em ilha deserta (foto: AMAZON PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO) passageiros cai numa ilha remota e os sobreviventes têm que se virar naquele lugar inóspito. Você já viu essa história, não? Pois a premissa de The wilds, série em 10 episódios que estreia nesta sexta (11/12) na Amazon Prime Video, é justamente essa. Um pequeno avião decai numa ilha remota e os sobreviventes têm que se virar naquele lugar inóspito. Você já viu essa história, não? Pois a premissa de The wilds, série em 10 episódios que estreia nesta sexta (11/12) na Amazon Prime Video, é justamente essa.









Com origens socioeconômicas e culturais bastante diversas, as garotas vão ter de lutar muito para sobreviver. Porém, não foram parar ali por acaso. Fazem parte de um experimento social bastante elaborado (e duvidoso). Enquanto se veem obrigadas a conviver umas com as outras, segredos e traumas do passado vêm à tona.





A narrativa, tal como em Lost, abusa de flashbacks. No primeiro episódio, Leah (Sarah Pidgeon), uma das sobreviventes, conta sua história para agentes federais.





No último fim de semana, durante o painel de The wilds na CCXP Worlds, Sarah falou sobre a personagem. “É a primeira vez em que ela (Leah) sente emoções dessa magnitude. Eu me identifico com a maneira como a mente dela lida com várias coisas ao mesmo tempo. Especialmente na quarentena, a gente passa tanto tempo com nossos próprios pensamentos... Na ilha acontece a mesma coisa.”





Criadora da atração, Sarah Streicher admite que as comparações com Lost não são infundadas. De acordo com ela, as principais influências de The wilds foram essa série, bem como o livro O senhor das moscas, clássico escrito pelo vencedor do Nobel William Golding, e o filme Náufrago, estrelado por Tom Hanks.





THE WILDS

• A série, em 10 episódios, estreia nesta sexta (11) na Amazon Prime Video