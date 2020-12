Confira o cardápio romântico da Netflix para o Natal

Na série Namorado de Natal, Johanne, interpretada por Elise Broch (C), tem de provar que não ficou para titia (foto: Netflix/divulgação) tempos de baixo-astral pandêmico. Para quem procura um pouco de leveza enquanto espera a segunda onda da COVID-19, vem aí a nova temporada da série Namorado de Natal, que estreia na Netflix no sábado (12/12). A simpática produção norueguesa, estrelada por Elise Broch, parece feita sob medida para estesde baixo-astral pandêmico.









Clichê? Pode ser, mas, pelo jeito, festa de Natal – aqui ou na Noruega – é tormento para os solteiros. Há sempre aquela curiosidade da parentada sobre o futuro de quem promete ficar pra titia ou titio...





PRESSÃO





Acuada, Johanne tenta se livrar do assédio doméstico. Inventa que já tem alguém e vai apresentá-lo ao clã no jantar de fim de ano. Resultado: precisa arrumar namorado a qualquer custo – em 24 horas!.





Pretendentes até que não faltam: Jonas (papel de Felix Sandman, ator, cantor e compositor sueco), Thomas (Kingsford Sayor) e Stein (Mads Pettersen) rondam a enfermeira Johanne.





Outra opção do cardápio da Netflix para quem quiser fugir dos enlatados natalinos americanos é Como acabar com o Natal – O casamento, cuja primeira temporada estreia na quarta-feira (16/12). Produção sul-africana da plataforma, a série é estrelada por Busisiwe Lurayi, no papel de Tumi.





Jovem gastadeira, Tumi perde o apoio da família, cansada de tanto consumismo. Planejando consertar as coisas, a moça aceita o convite para se juntar aos parentes nas festas de fim de ano, mas acaba atrapalhando o casamento da irmã caçula. O jeito é aproveitar o clima “então é Natal” para tentar pôr fim à confusão.





Quem não tiver paciência para maratonar terá à disposição na Netflix novos filmes da safra “jingle bells”. Na segunda-feira (14/12), estreia um deles: o norte-americano Um brinde ao Natal, cujo roteiro é assinado pela atriz Lauren Swickard.





Ela faz o papel de Callie, que mora numa fazenda. O ricaço Joseph (John Sickard), boa-vida recém-chegado ao interior, tem de convencê-la a vender as terras da família antes do Natal. Mais família impossível: os atores Lauren e John são marido e mulher fora das telas.





Outra opção, estsa em cartaz há mais tempo, é Uma invenção de Natal. Forest Whitaker interpreta famoso fabricante de brinquedos, inventor de um objeto mágico perdido que a neta luta para resgatar.





SEM NEVE Já Missão Presente de Natal se passa no meio do Pacífico, sem nem um floco de neve sequer. Erica (Kat Graham), assessora de uma congressista dos EUA, recebe da chefe, defensora do corte de gastos públicos, a missão de ajudá-la a fechar unidades da Força Aérea.





Determinada a provar que a Operação Presente de Natal, campanha beneficente promovida por uma das bases aéreas, é um erro, Erica troca as festas com a família pela inspeção do projeto humanitário.





Naquela base, a garota durona encontra o capitão Andrew (Alexander Ludwig), responsável pelo programa. Rola um clima e... Claro, o “milagre de Natal” acontece.









NAMORADO DE NATAL

• A segunda temporada da série norueguesa estreia no sábado (12/12), na Netflix.





COMO ACABAR COM O NATAL – O CASAMENTO

• A primeira temporada da série sul-africana estreia na quarta-feira (16/12), na Netflix.





UM BRINDE AO NATAL

• Comédia romântica estreia na segunda-feira (14/12), na Netflix

Com seis episódios curtos, onorueguês conta a história de Johanne (Elise Broch), de 30 anos, que trabalha em um hospital. Com a ceia de Natal se aproximando, a enfermeira sofre a pressão da família, convicta de que a moça precisa urgentemente de um