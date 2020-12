Alaíde Costa faz 85 anos e lança disco com José Miguel Wisnik

(foto: Glauker Bernardes/divulgação)

Nesta terça-feira, a cantora carioca Alaíde Costa (foto), dona de uma das vozes mais cristalinas do Brasil, completa 85 anos. É dela a bela interpretação de Me deixa em paz, dueto com Milton Nascimento no disco Clube da Esquina (1972), clássico da MPB. Para marcar a data, Alaíde e José Miguel Wisnik mandaram para as plataformas de streaming O anel, álbum em que ela interpreta 10 canções compostas por ele – três delas inéditas. O disco também está disponível nas redes do Sesc Digital. "Alaíde parece frágil à primeira vista, mas é firme em suas convicções e sentimentos", diz Wisnik. "É uma cantora da melancolia que há em todos nós, mas não é uma pessoa triste. A emoção aflora e lava a alma. Tenho paixão por ela."





No dia 19, a dupla faz live às 19h, no YouTube (@sescsp) e Instagram (@sescaovivo). Participam do disco o trio de piano, contrabaixo e bateria formado por Wisnik, Zeca Assumpção e Sérgio Reze, além dos convidados Jessé Sadoc (flughel), Shen Ribeiro (flautas), Swami Jr (violão), Alexandre Fontanetti (guitarra), Jacques Morelenbaum (violoncelo) e Nailor Proveta (clarinete).





TEATRO

SÍSIFOS ON-LINE





Até 13 de dezembro, a Cia. Candongas faz curta temporada do espetáculo Sísifos, sempre às 19h, no canal do YouTube do grupo. A dramaturgia é assinada por Guilherme Théo e Gustavo Bartolozzi. Inspirada no Teatro do Absurdo, peça discute a condição humana diante do embate vida versus trabalho. O mito grego de Sísifo se volta para um homem castigado pelos deuses, obrigado a carregar eternamente um rochedo até o cume da montanha. A direção é de Cláudia Henrique, que estará em cena ao lado de Bartolozzi e Wesley Simões.





FILME

NATAL





O Centro Cultural UFMG entrou no clima de Natal. O projeto CineCentro selecionou longas natalinos para este mês, tomando como referência o acervo do site Rotten Tomatoes, especializado na sétima arte. O foco é a produção norte-americana. Nesta terça, a sugestão é a comédia dramática Lembra-se daquela noite? (Remember the night), de 1940, dirigida por Mitchell Leisen. Lee Lander (Barbara Stanwyck) é presa por tentar roubar um bracelete na vitrine de uma joalheria. O tribunal decide que o julgamento só ocorrerá após as festas de fim de ano. Com pena da moça, o promotor (Fred MacMurray) a leva, sob custódia, para passar as festas com sua família e passa a enfrentar um sério dilema. O link do filme é https://bit.ly/33GH0y9.



RODA DE CONVERSA

A FEBRE





Nesta terça (8), às 20h, o Itaú Cultural e a Vitrine Filmes promovem roda de conversa on-line para discutir o longa A febre (foto), de Maya Da-Rin, disponível nas plataformas Net Now, Oi Play e Vivo Play. “Cosmopolítica, cosmofobia e cosmovisão: o sonho e a partilha do real” vai reunir o artista Jaider Esbell e o escritor e mestre quilombola Antônio Bispo, com mediação da filósofa Cristine Takuá, educadora e artesã indígena maxacali. O papo será transmitido no Facebook, YouTube e site do Itaú Cultural. Informações: www.itaucultural.org.br. O longa conta a história de Justino (Regis Myrupu), indígena da etnia desana. Vigilante do porto de Manaus, ele é tomado por uma febre misteriosa e volta à aldeia que deixou há décadas.