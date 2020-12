'Feira' mundial' de TV, games e quadrinhos reunirá 60 milhões

Edgar Vivar, que interpreta o Senhor Barriga no seriado Chaves, é uma das variadas atrações da Comic Con Experience (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS )

A pandemia forçou os eventos presenciais a migrar para o formato digital. É o caso da Comic Con Experience, convenção geek brasileira que ocorre anualmente em dezembro, em São Paulo, reunindo atrações da cultura pop. A edição virtual CCXP Worlds: A journey of hope (A jornada de esperança, em tradução livre) começou ontem e será encerrada no domingo (6). A expectativa é de participação de 60 milhões de pessoas de todo o mundo.

O evento reúne atrações de cinema, televisão, games e quadrinhos – são mais de 1 mil artistas convidados, entre atrações nacionais e internacionais, para participar de painéis divididos em cinco palcos com transmissões simultâneas. São eles: Thunder Arena, onde ocorrem as principais programações com anúncio de novidades, divulgação de conteúdos exclusivos e bate-papo com artistas; Artists Valley, com mesas virtuais e lojas de produtos dos quadrinistas e ilustradores da feira; Creators & Cosplay Universe, voltado para a interação de fãs com criadores de conteúdo; Oi Game Arena, conteúdo competitivo de games; e Omelete Stage by Santander, com programação produzida pelos realizadores do evento.





A programação, totalmente virtual, pode ser acessada pelo site oficial da CCXP após cadastro. Há a possibilidade do ingresso gratuito Free Experience, que permite acesso à plataforma e a conteúdos de todos os palcos, além das versões pagas Digital Experience (R$ 35), com acesso exclusivo a workshops e masterclasses, credencial digital, desconto em parceiros e pré-venda CCXP21; Home Experience (R$ 35 + R$ 21 de frete), que dá direito a um kit entregue em casa; e Epic Experience (R$ 450 R$ 21 de frete), também incluindo kit, além de valor especial nos ingressos da pré-venda CCXP21.





Neste sábado (5), vários astros e estrelas estarão por lá. Edgar Vivar, o Senhor Barriga de Chaves, é a primeira grande atração no principal auditório. Ao longo do dia, a CCXP apresenta Katee Sackhoff (Battlestar galactica), Fabio Porchat (Que história é essa, Porchat?), Alice Braga (filme Eduardo e Mônica), Lana Parrilla (Once upon a time), Penélope Cruz (As agentes 355), Irmãos Russo (Capitão América e Os Vingadores) e Marjorie Estiano (Sob pressão), além dos elencos de The wilds, The expanse e Invincible, da Amazon Prime Vídeo.





No domingo (7), a agenda principal terá como foco os conteúdos importantes da Warner Media, que reúne diversos canais e plataformas de streaming.





Serão seis horas de programação, que passam por Mulher-Maravilha, Esquadrão Suicida, Irmão do Jorel e Euphoria.