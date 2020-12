Meu Nome é Greta revela histórias da jovem ativista ambiental sueca

Em 2018, Greta Thunberg, ativista ambiental sueca de 15 anos, iniciou uma greve escolar, sentando-se do lado de fora do Parlamento em Estocolmo, todas as sextas-feiras, para exigir ações concretas dos líderes políticos em defesa do clima. Aos poucos, sua campanha foi ganhando adeptos, dando início a um movimento mundial. O documentário Meu nome é Greta, dirigido pelo sueco Nathan Grossman, estreia neste sábado (5), às 21h, no National Geographic. O filme é um olhar íntimo, revelador e inspirador sobre a jornada que transformou a adolescente em um ícone internacional na luta contra as mudanças climáticas.





Com imagens inéditas, Meu nome é Greta é filmado no estilo cinéma vérité. Com o apoio da família Thunberg, câmeras capturam os encontros de Greta com líderes governamentais, suas aparições públicas e protestos em todo o mundo. As imagens também mostram sua vida fora dos momentos públicos em canais de notícias ao redor do mundo: rindo com a família em casa, escrevendo discursos apaixonados e tentando se ajustar ao enorme estresse das viagens constantes, do escrutínio público e de ser a face da causa contra as mudanças climáticas. “Espero que os espectadores finalmente possam entender que nós, jovens, não fazemos greve escolar para nos divertir. Protestamos porque não temos alternativa. Muita coisa aconteceu desde que comecei com a greve escolar, mas infelizmente ainda estamos no zero”, declarou Greta.



Diagnosticada com síndrome de Asperger, Greta impressiona a todos, de delegados das Nações Unidas ao papa Francisco e estrelas de Hollywood, com seu conhecimento intrincado das questões sobre mudanças climáticas e sua dedicação absoluta e inabalável à ecologia. Mas, à medida que sua popularidade cresce, também cresce a frustração com os políticos que ignoram seus avisos sobre a crise do clima. Para quem gosta de rotinas e valoriza a solidão como ela, a programação imprevisível e a visibilidade global têm um custo. Svante, pai dela, se preocupa com palavras odiosas e ameaças de morte vindas de comentaristas, políticos e pessoas que negam o perigo das mudanças climáticas.





ESTÓRIAS DE CANTAR

SHOW INFANTIL

(foto: Banda Estralo/DivulgaÇÃO)



O espetáculo Estórias de cantar (foto) será apresentado pela Banda Estralo neste sábado (5), ao meio-dia, diretamente do Sesc Santo Amaro, com transmissão no YouTube do Sesc São Paulo e Instagram do Sesc ao Vivo. O repertório do show é composto por músicas do próximo disco do grupo, Alguma coisa diferente, que está sendo finalizado e traz composições autorais e parcerias com Tata Fernandes, Jonathan Silva, Eduardo Paiva, Barbatuques e Zeca Baleiro. Sucessos da MPB, como Não é proibido (Marisa Monte, Dadi e Seu Jorge), País tropical (Jorge Ben Jor) e Bola de meia, bola de gude (Milton Nascimento e Fernando Brant), também estão na playlist.





FAMÍLIA GOTTI

MAFIOSOS





A minissérie Máfia Gotti: Pai e filho, que estreia neste sábado (5), à 0h35, no A&E, conta a história da lendária família de criminosos por meio da complicada relação entre John Gotti e seu filho – que supostamente substituiu o pai quando ele foi sentenciado à prisão perpétua em 1992, sem direito à condicional. Pela primeira vez na TV, a trajetória completa da família será lembrada, com imagens exclusivas e entrevistas com parentes, ex-integrantes da máfia,

ex- agentes do FBI, especialistas e advogados. No episódio de estreia, intitulado Presente de Natal, há um relato do próprio John Gotti Jr. sobre seu relacionamento com o pai, além de acusações criminais documentadas e fotografias pessoais do arquivo da família Gotti.





POLITICAMENTE INCORRETO

ANTÔNIO CONSELHEIRO





O Guia politicamente incorreto tem o objetivo de debater a história do Brasil de um jeito atual e diferente do praticado na escola. O episódio inédito deste domingo (6), às 19h, no History, investiga o perfil de Antônio Conselheiro, as razões que o levaram a organizar a comunidade de Canudos e o que motivou as autoridades a reprimiro movimento liderado por ele de maneira tão violenta. Por fim, também procura os pontos que comprovam a fama de louco do líder religioso.





QUEDA

AURY PORTO E EDER SANTOS

(foto: Barão Fonseca/DIVULGAÇÃO )



Aury Porto e Eder Santos (foto) apresentam, direto de Belo Horizonte, o espetáculo Queda, neste domingo (6), às 21h, com transmissão no youtube.com/sescsp e instagram.com/sescaovivo. Partindo da adaptação do romance A queda de Albert Camus, os dois artistas mostram um novo trabalho cênico-audiovisual inspirado pela Justiça brasileira. Na peça, o ex-advogado de sucesso João Batista Clamante recebe em sua casa um desconhecido e, diante dele, abre o coração, revela suas habilidades profissionais e discorre sobre sua personalidade. Ele tem um propósito nessa aproximação, que será revelado apenas no último encontro.





FILME

SURPRESA DE AMOR NO NATAL





Neste sábado (5), o filme Surpresa de amor no Natal será exibido, às 20h55, no Lifetime. No longa, Holly é a coordenadora de eventos de um resort familiar e está organizando uma festa de Natal inesquecível para os seus hóspedes. Mas quando seu namorado do ensino médio Kevin, viúvo e com dois filhos pequenos, se hospeda justamente ali, ela descobre que tem as próprias reservas sobre a vida e o amor. Os atores Melissa Joan Hart, Ricardo Antonio Chavira, Michael Gross e Christopher Quartuccio estão no elenco.





FINANÇAS EM PERIGO

SÓCIAS EM GUERRA





O filme Sócias em guerra estreia neste sábado (5), às 22h, no Telecine Premium. No longa, Mia Carter e Mel Paige são amigas que comandam a própria marca de cosméticos. Quando descobrem que têm uma dívida gigante, a milionária da indústria Claire Luna surge, oferecendo o que parece ser a salvação da dupla. No entanto, elas não fazem ideia de que Claire, na verdade, pretende beneficiar somente seu próprio negócio. A produção é estrelada por Tiffany Haddish, Rose Byrne e Salma Hayek.





BICHO DE SETE CABEÇAS

DRAMA DE LAÍS BODANZKY





Dirigido por Laís Bodanzky, o filme Bicho de sete cabeças será exibido neste sábado (5), às 22h, no Curta!. Neto (Rodrigo Santoro) é um adolescente de classe média baixa que leva uma vida normal. Até o dia em que o pai o interna em um manicômio, depois de encontrar um “baseado” no bolso de seu casaco. O cigarro de maconha é apenas a gota d'água que deflagra uma tragédia na família.





LIVE

ANTONIO FAGUNDES





O ator Antonio Fagundes falará neste sábado (5), às 16h, durante live no Instagram da Livraria da Vila (@livrariadavila) sobre sua estreia na literatura, com Tem um livro aqui que você vai gostar, da Editora Sextante. Nessa publicação, Fagundes reúne histórias pessoais, revela seus autores preferidos e leituras inesquecíveis.